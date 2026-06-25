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WKN: 157484 | ISIN: US20030N1019 | Ticker-Symbol: CTP2
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25.06.26 | 18:48
20,055 Euro
+0,60 % +0,119
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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S&P 100
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COMCAST CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMCAST CORPORATION 5-Tage-Chart
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20,14020,17020:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3I GROUP
3I GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3I GROUP PLC29,350+10,67 %
ASML HOLDING NV1.612,00+4,05 %
COMCAST CORPORATION20,055+0,60 %
EASYJET PLC6,650+6,54 %
ITV PLC0,962+2,45 %
MICRON TECHNOLOGY INC1.073,60+16,57 %
STMICROELECTRONICS NV66,21+5,94 %
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