© Foto: adobe.stock.comJetzt gilt es für den Cannabis-Sektor: Am Montag startet das Anhörungsverfahren der DEA - für viele Unternehmen geht es dabei um alles.Cannabis - Seit April fährt die DEA zweigleisig Der DEA-Rescheduling-Prozess hielt den Cannabis-Sektor lange Zeit in Atem, kam jedoch im vergangenen Jahr zunächst zum Erliegen. Erst eine Executive Order von Präsident Trump im Dezember 2025 brachte wieder neuen Schwung in das Verfahren. Mit der Aufnahme von medizinischem Cannabis in Schedule III verzeichnete Cannabis im April dieses Jahres einen wichtigen Etappensieg. Allerdings ist Freizeitcannabis bislang noch in Schedule I "gefangen". Um von den Vorteilen der Neuklassifizierung des medizinischen Cannabis …
Enthaltene Werte: CA39342L1085,CA89788C1041,CA1380357048,US88688T2096,CA23126M3003Den vollständigen Artikel lesen
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