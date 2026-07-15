© Foto: adobe.stock.comAm 29. Juni begann der Anhörungsprozess der DEA zur möglichen Neueinstufung von Freizeit-Cannabis in Schedule III. Mittlerweile steht der Anhörungsprozess vor seinem Ende. Was ist nun zu erwarten?DEA-Anhörungsprozess endet - wie könnte es nun weitergehen? Die DEA hat den Zeitraum für die Anhörung auf die Zeit vom 29. Juni bis spätestens 15. Juli angesetzt. Im Anschluss legt der mit dem Anhörungsverfahren betraute Verwaltungsrichter eine Empfehlung vor. DEA und US-Justizministerium treffen schließlich die finale Entscheidung. Nach der von Trump im Dezember vergangenen Jahres unterzeichneten Executive Order sollte ein positiver Bescheid nicht überraschen. Seit April dieses Jahres befindet …
Enthaltene Werte: CA39342L1085,CA89788C1041,CA1380357048,US88688T2096,CA23126M3003Den vollständigen Artikel lesen
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