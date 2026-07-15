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WKN: A3E2FV | ISIN: CA1380357048 | Ticker-Symbol: 11L
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15.07.26 | 19:04
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Branche
Pharma
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5-Tage-Chart
CANOPY GROWTH
CANOPY GROWTH CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CANOPY GROWTH CORPORATION0,832-0,88 %
CURALEAF HOLDINGS INC8,553-1,58 %
GREEN THUMB INDUSTRIES INC6,450-1,83 %
TILRAY BRANDS INC3,775-1,44 %
TRULIEVE CANNABIS CORP7,700-2,41 %
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