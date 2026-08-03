Die Tilray-Aktie hat in den vergangenen Tagen eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen am 28. Juli geriet der Cannabis-Titel zunächst unter Druck, ehe bereits einen Tag später eine charttechnische Trendwende einsetzte. Am vergangenen Freitag gewann die Aktie schließlich weitere +8% hinzu und untermauerte die jüngste Erholung. Damit stellt sich die Frage, ob die Aufwärtsbewegung erst am Anfang steht oder ob es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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