Die neue Plattform von Tecnotree wird Prepaid-Mobilfunkkunden einen schnelleren, sichereren und leichter zugänglichen Registrierungsprozess ermöglichen.

Die Telekommunikationsaufsichtsbehörde (Superintendence of Telecommunications SUTEL) von Costa Rica treibt die Modernisierung des Registrierungssystems für Prepaid-Mobilfunkdienste durch die Einführung einer neuen, von Tecnotree bereitgestellten Technologieplattform voran. Ziel ist es, die Verfahren zur Nutzeridentifizierung zu stärken, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern und das Kundenerlebnis insgesamt zu optimieren.

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Diese Initiative ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von SUTEL, die digitale Transformation im Telekommunikationssektor voranzutreiben und gleichzeitig die Sicherheit, Transparenz und das Vertrauen in die digitale Kommunikation im ganzen Land zu stärken.

Die neue Tecnotree-Plattform ist ausgestattet mit fortschrittlichen Mechanismen zur Identitätsprüfung, biometrischen Authentifizierungsfunktionen sowie Tools zur Betrugsbekämpfung, die einen effizienteren und sichereren Registrierungsprozess für Prepaid-Mobilfunkkunden ermöglichen. Durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Kundendaten trägt die Lösung zur Integrität und Sicherheit der Telekommunikationsdienste im ganzen Land bei.

Die Plattform basiert auf internationalen Interoperabilitäts- und Sicherheitsstandards und wurde so konzipiert, dass sie die Integration in die Systeme der Telekommunikationsbetreiber erleichtert und gleichzeitig zukünftige digitale Innovationen und die technologische Weiterentwicklung in der Branche fördert.

Zu den wichtigsten Vorteilen der von Tecnotree entwickelten und implementierten neuen Plattform gehören:

Mehr Sicherheit bei der Registrierung von Teilnehmern und bei der Identitätsprüfung

Geringere Risiken im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Prepaid-Mobilfunkdiensten

Schnellere, leichter zugängliche und benutzerfreundlichere Anmeldeverfahren

Verbesserte Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit der Teilnehmerdaten

Strengere Einhaltung der geltenden Telekommunikationsvorschriften

Eine zukunftsfähige technologische Infrastruktur, die in der Lage ist, mit der fortlaufenden digitalen Innovation Schritt zu halten.

Die Einführung dieser Plattform unterstreicht die Bemühungen von SUTEL für Innovation, Verbraucherschutz und die kontinuierliche Weiterentwicklung eines sicheren, effizienten und vertrauenswürdigen Telekommunikationsökosystems einzutreten.

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CMO CCO, Tecnotree

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