Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Digital Business Support Systems (BSS) und digitalen Plattformlösungen für die Telekommunikationsbranche, gab seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen ein Wachstum, steigerte die operative Marge um 800 Basispunkte und setzte seinen Rekordauftragsbestand zügig in Implementierungen um, wobei acht Go-Live-Projekte in Nordamerika, Afrika und dem Nahen Osten abgeschlossen wurden.

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Tecnotree Delivers Double-Digit Profit Growth and Accelerated Deployment Momentum in H1 2026

Erstes Halbjahr (Januar Juni 2026)

Nettoumsatz von 36,8 Mio. EUR (34,2 Mio. EUR), ein Anstieg von 7,5 gegenüber dem Vorjahreszeitraum; währungsbereinigt 37,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 10,0 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Betriebsergebnis (EBIT) von 13,2 Mio. EUR (9,6 Mio. EUR), ein Anstieg um 38,1 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Betriebsmarge von 36,0 (28,0 %), ein Anstieg um 800 Basispunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Nettoergebnis von 4,5 Mio. EUR (2,6 Mio. EUR), ein Anstieg um 73,5 gegenüber dem Vorjahr.

Nettoergebnismarge von 12,0 (7,0 %).

Positiver freier Cashflow von 2,1 Mio. EUR (2,1 Mio. EUR), ein Anstieg um 2,1 gegenüber dem Vorjahr.

Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums: 106,3 Mio. EUR (105,7 Mio. EUR), ein Anstieg um 0,6 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wichtigste Erfolge

Acht Go-Lives in Nordamerika, Afrika und dem Nahen Osten: Tecnotree schloss im ersten Halbjahr acht Produktivbereitstellungen ab und setzte damit den Auftragsbestand in den Live-Betrieb um. Ein nordamerikanischer Tier-1-Netzbetreiber nahm den Betrieb in seinem gesamten Unternehmen sowie in seinen Einzelhandelsketten auf, ein nationaler Netzbetreiber im Nahen Osten ging gleichzeitig mit den kombinierten B2B- und B2C-Funktionen von Tecnotree in Betrieb, und in Afrika nahm Tecnotree sechs Implementierungen in Betrieb, die die Abrechnung und Abrechnung im Großhandel, On-Biller-Lösungen, Upgrades für konvergente Abrechnungssysteme sowie eine erste Ausbauphase bei einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen umfassten.

Neukundengewinnung und MVNX-Expansion: Tecnotree gewann neue Kunden in Lateinamerika und Afrika hinzu und implementierte dort das KI-native digitale B2B2X-BSS sowie die KI-nativen Echtzeit-Marketing- und B2B-Marktplatzplattformen von Moments. Darüber hinaus schloss Tecnotree zwei weitere Verträge im Bereich Mobile Virtual Network Enabler (MVNX) in Afrika ab, die es Netzbetreibern nun ermöglichen, virtuelle Marken auf einer gemeinsamen, cloud-nativen Grundlage in der Region einzuführen.

Wachstum bei DevOps und Managed Services: Tecnotree sicherte sich DevOps-Aufträge bei drei Tochtergesellschaften einer führenden panafrikanischen Betreibergruppe sowie bei einem wichtigen Tier-1-Kunden im Nahen Osten und erweiterte damit seine Rolle vom Plattformanbieter zum langfristigen operativen Partner.

Anerkennung durch Analysten: Tecnotree wurde in fünf Gartner Hype Cycle-Berichten bis Juli 2026 gewürdigt, was seine Relevanz in Bezug auf entscheidende CSP-Fähigkeiten unterstreicht:

Hype Cycle für autonome Betriebsabläufe in der Kommunikationsbranche, 2026

Hype Cycle für aufkommende Technologien in der Kommunikationsbranche, 2026

Hype Cycle für Telco-Cloud-Dienste, 2026

Hype Cycle für Unternehmenskommunikationsdienste, 2026

Hype Cycle für Kundenerlebnis und Monetarisierung in der Kommunikationsbranche, 2026

Branchenauszeichnungen: Tecnotree erhielt bis Juli 2026 neun Auszeichnungen von Analysten und der Branche. Neben den fünf oben genannten Nennungen im Gartner Hype Cycle wurde das Unternehmen bei den "Fast Mode Awards" als "CX Catalyst Winner for Impact" ausgezeichnet und in die "Fast Mode 100" aufgenommen beides unterstreicht die Bedeutung von Tecnotree Moments CVM und XPM. Bei den Asian Telecom Awards 2026 gewann Tecnotree die Auszeichnung "AI Initiative of the Year" für die Plattform "Moments Engagement and Experience Management" sowie die Auszeichnung "Digital Initiative of the Year" für seine auf der Tecnotree BSS Suite 5.0 basierende MVNE/MVNO-Initiative "CX Catalyst".

Produktinnovation: Tecnotree hat seine Plattform weiterhin mit KI-nativen Funktionen in Tecnotree Moments, Sensa und der BSS Suite 5.0 erweitert und damit die Echtzeit-Entscheidungsfindung, die agentenbasierte Orchestrierung und das GenAI-gesteuerte Kundenengagement vorangetrieben, gepaart mit einer erklärbaren KI-Governance für regulierte Telekommunikationsmärkte.

Statement des CEO

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, erklärte: "Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 zeigen, dass disziplinierte Umsetzung und KI-native Innovation Hand in Hand gehen können. Die operative Marge stieg um 800 Basispunkte und der Nettogewinn um mehr als 70 %, während wir acht Go-Lives in Nordamerika, Afrika und dem Nahen Osten durchführten und damit den Auftragsbestand für unsere Kunden in den Live-Betrieb überführten. Was mir am meisten Zuversicht gibt, ist die Ausgewogenheit dieser Leistung: neue Kunden in Lateinamerika und Afrika, vertiefte DevOps-Partnerschaften in Afrika und im Nahen Osten sowie die MVNX-Expansion auf dem afrikanischen Markt all dies gestützt durch eine Plattform, die in fünf Gartner-Hype-Cycle-Berichten bis Juli 2026 anerkannt wurde. Ich bin stolz auf unsere Teams und Partner, und wir starten mit starker Dynamik und einem klaren Fokus auf nachhaltiges, profitables Wachstum in die zweite Hälfte des Jahres 2026."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein weltweit führender Anbieter von KI-nativen Digital-BSS- und Fintech-Lösungen und unterstützt Kommunikationsdienstleister dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen, Dienste der nächsten Generation zu monetarisieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung bedient Tecnotree Betreiber in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten über seine cloud-native, TM Forum Open Digital Architecture (ODA)-konforme Plattform. Das Unternehmen ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert.

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Contacts:

Weitere Informationen: Prianca Ravichander, CMO

E-Mail: marketing@tecnotree.com www.tecnotree.com