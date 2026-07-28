Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-nativen Technologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Anwendungsfall "CSP Algorithmic Pricing" im Bericht "Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies in the Communications Industry, 2026" sowie in den Anwendungsfällen "CSP Algorithmic Pricing", "CSP Digital Marketplaces" und "AI for CSP Customer Interactions" im Bericht "Hype Cycle for Telco Cloud Services, 2026" gewürdigt wurde.

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Tecnotree Recognized in Two Gartner Hype Cycle Reports for CSP Algorithmic Pricing

Kommunikationsdienstleister stehen unter dem Druck eines sich verschärfenden Wettbewerbs, sinkender Margen und begrenzter Netzwerkkapazitäten, während die Erwartungen der Kunden an personalisierte, reaktionsschnelle Preisgestaltung stetig steigen. Die algorithmische Preisgestaltung begegnet diesem Druck, indem sie statische Monatstarife durch eine netzwerkorientierte Monetarisierung in Echtzeit ersetzt eine Preisgestaltung, die sich an Nachfrage, Kapazität und Kundenverhalten anpasst, anstatt diesen Entwicklungen hinterherzuhinken. Dadurch können Betreiber mehr Wert aus der bestehenden 5G-Infrastruktur schöpfen, Überlastungen intelligent bewältigen und Angebote bis hin zum einzelnen Kunden personalisieren und das alles ohne die langen Änderungszyklen, die mit herkömmlichen Abrechnungssystemen einhergehen.

In der Praxis bedeutet dies, die Preisgestaltung an die aktuellen Netzwerkbedingungen statt an feste Tarife zu koppeln, sodass sowohl ein überlasteter Mobilfunkmast als auch ein in Nebenverkehrszeiten ungenutzter Mast jeweils entsprechend der tatsächlichen Situation bepreist werden kann. Das bedeutet Produktkataloge, die Bundles automatisch zusammenstellen und anbieten, wobei Service-Level-Bedingungen direkt in das Angebot eingebettet werden, sodass sich die Preise von selbst anpassen, wenn Leistungszusagen nicht eingehalten werden. Da 5G Netzwerkfunktionen über APIs bereitstellt, wird die Preisgestaltung selbst programmierbar und ebnet den Weg für eine nutzungsabhängige Abrechnung von On-Demand-Funktionen wie garantierter Dienstqualität oder dedizierten Netzwerkscheiben. Und all dem zugrunde liegen prädiktive Modelle, die abschätzen, was ein Kunde tatsächlich zahlen wird, die Auswirkungen einer Preisänderung auf den Umsatz simulieren, bevor diese in Kraft tritt, und Kunden, bei denen die Gefahr einer Abwanderung besteht, früh genug identifizieren, um rechtzeitig ein gezieltes Angebot zur Kundenbindung zu unterbreiten alles basierend auf Echtzeitanalysen und einer Abrechnungs-Engine, die flexibel genug ist, um diese Änderungen sofort umzusetzen.

In der Praxis äußert sich die algorithmische Preisgestaltung für CSPs wie folgt:

Netzwerkorientierte Preisgestaltung - Rabatte oder Aufschläge, die an die tatsächliche Auslastung der Mobilfunkmasten gekoppelt sind, nicht an einen festen Monatstarif

- Rabatte oder Aufschläge, die an die tatsächliche Auslastung der Mobilfunkmasten gekoppelt sind, nicht an einen festen Monatstarif Automatisierte Bündelung - B2B- und B2C-Angebote, die sofort zusammengestellt und angepasst werden, wobei die SLA-Bedingungen bereits im Angebot selbst enthalten sind

- B2B- und B2C-Angebote, die sofort zusammengestellt und angepasst werden, wobei die SLA-Bedingungen bereits im Angebot selbst enthalten sind API-gesteuerte, programmierbare Preisgestaltung - 5G-Netzwerk-Exposure-APIs, die Aspekte wie garantierte Dienstqualität oder Netzwerkscheiben in nutzungsabhängige Abrechnungspositionen umwandeln

- 5G-Netzwerk-Exposure-APIs, die Aspekte wie garantierte Dienstqualität oder Netzwerkscheiben in nutzungsabhängige Abrechnungspositionen umwandeln Vorausschauende, verhaltensbasierte Preisgestaltung - Modellierung der Zahlungsbereitschaft, "Was-wäre-wenn"-Umsatzsimulationen und frühe Abwanderungssignale, die Bindungsangebote auslösen

- Modellierung der Zahlungsbereitschaft, "Was-wäre-wenn"-Umsatzsimulationen und frühe Abwanderungssignale, die Bindungsangebote auslösen Standardbasierte Umsetzung - zunehmend auf offenen, absichtsbasierten Frameworks (im Einklang mit der Open Digital Architecture und den Open APIs des TM Forum) statt auf maßgeschneiderten, einmaligen Integrationen

- zunehmend auf offenen, absichtsbasierten Frameworks (im Einklang mit der Open Digital Architecture und den Open APIs des TM Forum) statt auf maßgeschneiderten, einmaligen Integrationen Governance by Design Preisbildungslogik, die angesichts der zunehmenden Überprüfung algorithmischer Preisgestaltung hinsichtlich Absprachen, Diskriminierung und Verbraucherdatenschutz nachprüfbar bleibt und innerhalb der regulatorischen Grenzen liegt

Dies ist die Ebene, die Tecnotree in den Kern seines digitalen BSS-Stacks integriert hat, anstatt sie als Add-on zu behandeln. Sein KI-gestütztes, cloud-natives BSS bietet Betreibern die API-First-Grundlage, um Preis- und Bündelungslogik schnell anzupassen; seine Engine zur Umsatzmonetarisierung unterstützt dynamische Bündelung und nutzungsbasierte Abrechnung; das Customer Value Management nutzt KI/ML, um individuelle Nutzung und Wert zu erfassen; die Echtzeit-Entscheidungsfindung wertet Netzwerk- und Kundensignale im Moment der Interaktion aus; und Tecnotree Sensa AI bringt prädiktive und präskriptive Intelligenz in die Preisgestaltung und Prognosen über den gesamten Stack hinweg ein. Unserer Ansicht nach sind es diese Fähigkeiten in ihrer Gesamtheit, die es einem CSP ermöglichen, von einer statischen Einheitspreisgestaltung zu einem wirklich kontextbezogenen Ansatz überzugehen einem Ansatz, der auf den Markt und das Netzwerk reagiert und dennoch die Kontrolle gewährleistet, die Netzbetreiber über ihre eigene Preisgestaltungslogik benötigen.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Auszeichnungen auf einer breiteren branchenweiten Anerkennung der Arbeit von Tecnotree in den Bereichen Monetarisierung, Kundenbindung und KI-gesteuerte Automatisierung aufbauen und die Rolle des Unternehmens stärken, CSPs dabei zu unterstützen, Preisgestaltung, Abrechnung, Rechnungsstellung und Kundenbindung als ein vernetztes System statt als eine Reihe von isolierten Tools zu modernisieren.

"Wir freuen uns, in zwei Gartner-Hype-Cycle-Berichten gewürdigt zu werden", sagte Prianca Ravichander, CMO CCO von Tecnotree. "Da Netzbetreiber zunehmend auf KI-native Geschäftsmodelle umsteigen, wird die Preisgestaltung zu einem strategischen Hebel und ist nicht mehr nur eine reine Abrechnungsfunktion. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung unser Engagement untermauert, CSPs dabei zu unterstützen, ihre Netzwerke durch KI, Automatisierung und unsere cloud-native Digital-BSS-Plattform intelligenter zu monetarisieren."

Über die Gartner Hype-Cycle-Berichte

Gartner, Hype Cycle for Emerging Technologies in the Communications Industry, 2026, Peter Kjeldsen, Susan Welsh de Grimaldo, 16. Juni 2026.

Gartner, Hype Cycle for Telco Cloud Services, 2026, Gregor Petri, Enrique Hernandez-Valencia, Mounish Rai 29. Juni 2026.

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Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter von 5G-fähigen digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI-/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend bei der TM Forum Open API-Konformität mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 praxiserprobte Open APIs ein Beleg für das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und die kontinuierliche Bereitstellung differenzierter Erlebnisse und Dienste sowohl für CSPs als auch für DSPs. Sein agiler, auf Open Source basierender digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite der Order-to-Cash-Geschäftsprozesse sowie das Abonnementmanagement für die Telekommunikationsbranche und die breitere Digitaldienstleistungsbranche und schafft damit Möglichkeiten, die über die reine Konnektivität hinausgehen. Darüber hinaus bietet Tecnotree über die Plattform "Tecnotree Moments" Funktionen für Fintech- und B2B2X-Digitalmarktplätze mit vielfältigen Nutzererlebnissen an und unterstützt damit digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki unter dem Tickersymbol TEM1V notiert.

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