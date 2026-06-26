Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Der US-Dollar fegt gerade durch die Rohstoffmärkte. Der Markt preist Zinserhöhungen der Federal Reserve ein und die Rohstoffpreise stürzen ab. Die Bank of America glaubt inzwischen an drei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Das wäre wirklich Gift für Tech- und Rohstoffwerte. In der Folge sind in diesen Tagen Gold, Silber und andere Metallpreise abgestürzt. Allein Silber hat sich seit dem Top halbiert. Dabei sind die fundamentalen und strukturellen Trends intakt. Die halbe Welt setzt auf Gold statt US-Bonds, um die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu minimieren. Bei Silber gibt es weiterhin ein Angebotsdefizit. Und bei vielen Spezialmetallen wie Antimon, Seltenen Erden oder Wolfram bauen die US-Amerikaner eigene Lieferketten auf. Das wird derzeit vom Markt ignoriert. Umgekehrt bedeutet die Korrektur auch eine Chance für mutige Anleger. Deswegen blicken wir heute auf die Aktien von K92 Mining, Antimony Resources und First Majestic Silver!Den vollständigen Artikel lesen ...
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