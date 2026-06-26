Ein starkes Stabilitätssignal für die Börsen bietet der letzte Stresstest der Federal Reserve (FED). Die Zentralbank der USA führte bei den 32 führenden US-Banken einen Stresstest durch, den alle Banken souverän bestanden. Selbst das extreme Szenario einer globalen Rezession mit massiven Immobilienverlusten gefährdete die Mindestkapitalquoten der Geldhäuser nicht. Das dürfte positiv aufgefasst werden, entzieht es dem Markt doch ein erhebliches systemisches Risiko. Diese bestätigte Widerstandsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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