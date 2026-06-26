Was passiert wirklich hinter den Kulissen, wenn aktivistische Investoren ein Unternehmen ins Visier nehmen? Thomas Altmann weiß es aus erster Hand. Als Investor Relations Manager bei Brenntag erlebte er 2022, wie Primestone Capital und Engine Capital das Chemikaliendistributionsunternehmen unter Druck setzten. Vom ersten Treffen, über einen öffentlichen Brief kurz vor Weihnachten bis hin zum Showdown auf der Hauptversammlung 2023. Heute verantwortet Altmann als Regional-CFO die EMEA-Region bei Brenntag . Bei FINANCE TV spricht er über eine Zeit, die ihn noch immer prägt. "Der gesamte Prozess von Anfang bis Ende ist heute noch so präsent, als ob es gestern passiert wäre", sagt er. 800 Investorenkontakte in fünf Monaten, nächtelange Strategierunden, eine "One-Voice-Policy" als entscheidende Strategie: Was Brenntag richtig gemacht hat, was Altmann heute anders handhaben würde, und was CFOs aus diesem Fall lernen können erzählt er bei Finance TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum das erste persönliche Treffen mit den aktivistischen Investoren völlig unverdächtig wirkte • Wie sich die Forderungen der Aktivisten im Laufe der Kampagne veränderten • Wie Brenntag in nur fünf Monaten rund 800 Investorenkontakte koordinierte und sich auf die entscheidende Hauptversammlung vorbereitete • Welche Rolle die Stimmrechtsberater während des Prozesses spielten • Was Thomas Altmann heute im Kommunikationsmanagement von Brenntag anders machen würde Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Thomas Altmann (CFO EMEA, Brenntag) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/