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/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Der Immobilienfonds Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Fund) hat die vom 18. Mai bis 12. Juni 2026 durchgeführte 17. Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Emission wurde überzeichnet, das angestrebte Volumen von CHF 215 Millionen übertroffen. Der Ausgabepreis lag bei CHF 1'155.10 (netto) pro Anteil. Neu sind 2'218'557 Anteile im Umlauf. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am Freitag, 26. Juni 2026.
«Der erfolgreiche Abschluss der 17. Kapitalerhöhung unterstreicht einmal mehr das anhaltend hohe Vertrauen unserer Investorinnen und Investoren in unsere Strategie. Die Überzeichnung zeigt, dass unser fokussierter und qualitativ ausgerichteter Ansatz überzeugt. Wir werden die zusätzlichen Mittel konsequent einsetzen, um das Portfolio weiter zu stärken und nachhaltige Wachstumschancen zu realisieren», erklärt Christoph Jockers, Chief Investment Officer (Akara Fund).
Die aufgenommenen Mittel werden im laufenden Geschäftsjahr gezielt für Akquisitionen sowie zur Finanzierung bestehender Projekte eingesetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem strategiekonformen Ausbau des Portfolios, wobei bereits exklusive Transaktionsopportunitäten gesichert werden konnten.
Fondsportrait Akara Diversity PK
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 26. Juni 2026
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2350108 26.06.2026 CET/CEST