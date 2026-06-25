Zürich - Die Maag-Hallen in Zürich bleiben erhalten, werden umfassend saniert und sollen langfristig an kulturelle Institution vermietet werden. Swiss Prime Site hat entschieden, das Projekt «Maaglive» in Zürich nicht weiter zu verfolgen. Die zeitlichen und inhaltlichen Unwägbarkeiten infolge hängiger Einsprachen verunmöglichen eine verlässliche Weiterentwicklung des Projekts, das neben einem Kultur-Pavillon die Errichtung eines Wohnturms sowie einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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