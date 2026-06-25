Zug - Swiss Prime Site (SPS) rudert im Maag-Areal zurück. Das Ende September 2025 vor das Bundesgericht weitergezogene Verfahren, um die Genehmigung für den Bau eines Wohnturms zu erhalten, wird nun zurückgezogen. Das Projekt «Maaglive» verfolgt das Immobilienunternehmen entsprechend nicht weiter. Nun sollen die Maag-Hallen umfassend saniert und erhalten werden und würden langfristig an kulturelle Institutionen vermietet, heisst es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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