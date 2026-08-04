Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie
MEDIENMITTEILUNG
Swiss Prime Site Solutions (SPSS) stellt die Weichen für die nächste Phase des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC): Nach fünf erfolgreichen Aufbaujahren übergibt Maximilian Hoffmann die Verantwortung für den Fonds per 1. Januar 2027 an Rubina Holzner. Die frühzeitig geregelte interne Nachfolge gewährleistet Kontinuität für Investoren, Geschäftspartner und das Team.
Maximilian Hoffmann hat den IFC seit der Lancierung 2021 massgeblich geprägt und vom Aufbauprojekt zu einem etablierten, börsenkotierten Immobilienfonds entwickelt. Unter seiner Führung entstanden ein hochwertiges Immobilienportfolio, eine belastbare Investorenbasis und professionelle Fondsstrukturen. Das Überschreiten von mehr als CHF 500 Mio. Portfoliovolumen, mehrere erfolgreiche Kapitalerhöhungen sowie die Kotierung an der SIX Swiss Exchange markieren zentrale Meilensteine dieser Entwicklung.
Bis zur Übergabe stellen Maximilian Hoffmann und Rubina Holzner gemeinsam einen sorgfältigen Übergang sicher. Die bewährte Anlagestrategie des IFC sowie die Kontinuität in der Fondsführung bleiben damit gewahrt.
«Der Aufbau des IFC war eine ausserordentlich spannende und prägende Aufgabe. Gemeinsam mit unserem Team, Investoren und Geschäftspartnern konnten wir innerhalb von fünf Jahren einen erfolgreichen, börsenkotierten Fonds etablieren. Ich danke herzlich für das grosse Vertrauen und freue mich, die Verantwortung in kompetente Hände zu übergeben», sagt Maximilian Hoffmann, CIO Investment Fund Commercial.
Mit Rubina Holzner übernimmt eine sehr erfahrene Immobilienexpertin die Verantwortung für den SPSS IFC. Sie ist seit fünf Jahren bei Swiss Prime Site Solutions tätig und leitet aktuell den An- und Verkaufsbereich des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (ADPK), ein weiterer von der Swiss Prime Site Solutions verwalteter und von der FINMA regulierter Anlagefonds. In dieser Funktion verantwortete sie zahlreiche Transaktionen mit einem Gesamtwert über CHF 2 Mrd., begleitete komplexe Investitionsentscheide und trug wesentlich zur Entwicklung des ADPK bei. Zuletzt schloss sie die Ausbildung als Fund Officer (Dipl. Swiss Fund Officer FA, fund academy AG). ab.
Durch ihre langjährige Tätigkeit innerhalb der Organisation, ihre Marktkenntnis sowie die enge Vernetzung mit Asset Management, Vertrieb und Investoren bringt Rubina Holzner genau jene Voraussetzungen mit, um die bewährte Strategie des IFC fortzuführen und den Fonds in der nächsten Phase weiterzuentwickeln.
«Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, die Verantwortung für den IFC zu übernehmen. Die Plattform, die Prozesse und den Schweizer Immobilienmarkt kenne ich aus meiner langjährigen Tätigkeit bestens. Gemeinsam mit dem Team werden wir die erfolgreiche Entwicklung des Fonds fortsetzen.» - Rubina Holzner, designierte CIO Investment Fund Commercial.
Maximilian Hoffmann übernimmt Verantwortung für die Plattformentwicklung in Deutschland
«Wir danken Maximilian Hoffmann für seine ausserordentlich erfolgreiche Aufbauarbeit und seinen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des IFC und damit der Swiss Prime Site Solutions. Mit Rubina Holzner präsentieren wir eine erfahrene, interne Nachfolgelösung, die Fondsverständnis, Transaktionserfahrung und Plattformkenntnis vereint. Die interne Nachfolge gewährleistet neben fachlicher Erfahrung, fundierter Transaktionskompetenz, Plattformkenntnis und Kundennähe auch Kontinuität und Stabilität. Zugleich übernimmt Maximilian Hoffmann mit dem Deutschlandgeschäft eine Aufgabe, für die ihn seine Kombination aus Fondsaufbau, Kapitalmarkterfahrung und Plattformverständnis in besonderer Weise qualifiziert», sagt Anastasius Tschopp, CEO SPSS Solutions.
Fondsportrait
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 4. August 2026
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099XXX
|Valorennummer:
|11390990
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2375082
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2375082 04.08.2026 CET/CEST