Die Großen kaufen wieder: Gold, Silber und Kupfer rücken in die heiße Zone

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Im Bergbausektor steigt das M&A-Volumen kräftig, doch der Aufschwung ist ungleich verteilt. Während wenige große Übernahmen den Gesamtwert auf ein hohes Niveau treiben, bleibt die Zahl der Deals deutlich niedriger. Für kleinere Projekt- und Asset-Transaktionen bedeutet das: Kapital ist vorhanden, aber es fließt bisher vor allem an die Spitze des Marktes.

Im Bergbausektor steigt das M&A-Volumen kräftig, doch der Aufschwung ist ungleich verteilt. Während wenige große Übernahmen den Gesamtwert auf ein hohes Niveau treiben, bleibt die Zahl der Deals deutlich niedriger. Für kleinere Projekt- und Asset-Transaktionen bedeutet das: Kapital ist vorhanden, aber es fließt bisher vor allem an die Spitze des Marktes.

Große Deals treiben Bergbau-M&A

Der Wert von Übernahmen im Bergbausektor ist im ersten Quartal 2026 kräftig gestiegen. Die Zahl der Transaktionen ging jedoch deutlich zurück. Das zeigt: Der Markt wird derzeit vor allem von großen Unternehmenszusammenschlüssen getragen, während kleinere Projekte und Asset-Deals noch nicht in gleicher Breite profitieren.



Der weltweite Bergbausektor hat im ersten Quartal 2026 ein deutlich höheres M&A-Volumen verzeichnet. Nach Angaben von S&P Global stieg der Gesamtwert der Fusionen und Übernahmen gegenüber dem Vorquartal um 63 Prozent auf 26,28 Milliarden US-Dollar. Damit erreichte das Transaktionsvolumen laut S&P den zweithöchsten Quartalswert seit Beginn der Datenerfassung Ende 2013. Gleichzeitig zeigt die Zahl der Abschlüsse ein anderes Bild. Mit 46 Transaktionen lag sie fast nur halb so hoch wie im Vorquartal. Der Markt wird damit aktuell nicht von einer breiten Übernahmewelle getragen, sondern vor allem von wenigen großen Deals mit hohem Volumen.

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Große Zusammenschlüsse dominieren

S&P Global verweist darauf, dass Bergbauunternehmen zunehmend schnelle Größe und langfristige Rohstoffsicherung suchen. Das zeigt sich besonders in der Struktur der Transaktionen: Im ersten Quartal wurden 30 Unternehmenskäufe registriert, aber nur 16 Käufe einzelner Assets. Damit entfiel ein großer Teil der Dynamik auf Corporate Deals, bei denen ganze Unternehmen übernommen werden.



Der größte Abschluss des Quartals war die Übernahme von BlueScope Steel im Volumen von 10 Milliarden US-Dollar. S&P weist allerdings darauf hin, dass Stahldeals erstmals in die Auswertung aufgenommen wurden. Dadurch könnte der Anstieg des M&A-Werts im Vergleich zu früheren Quartalen stärker erscheinen, als es die Entwicklung im klassischen Bergbau allein nahelegen würde.