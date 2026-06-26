EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Stellungnahme

EPH Group AG: EPH Group AG verlängert die Frist für die Zeichnung neuer EPH-Aktien bis 31. Juli 2026



26.06.2026 / 12:18 CET/CEST

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Die EPH Group AG ("Gesellschaft") hat am 14. April 2026 bekannt gegeben, ihr Grundkapital von derzeit EUR 1.000.000 um bis zu EUR 142.858 durch Ausgabe von bis zu 142.858 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien ("Neue Aktien") mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 pro Aktie auf bis zu EUR 1.142.858 zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"), wobei zunächst die bestehenden Aktionäre von 20. April 2026 bis 20. Mai 2026 ihre Bezugsrechte ausüben und in der Folge Interessenten im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich und Deutschland seit 21. Mai 2026 und (vorbehaltlich einer etwaigen Verlängerung oder Verkürzung) noch bis 26. Juni 2026 (12:00 Uhr) die Möglichkeit haben, Neue Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu erwerben. Der Vorstand der Gesellschaft hat heute beschlossen, von der Möglichkeit der Verlängerung der Angebotsfrist für das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland Gebrauch zu machen und die Angebotsfrist bis 31. Juli 2026 (12:00 Uhr) zu verlängern. Ziel der Verlängerung ist insbesondere, laufende Gespräche mit potenziellen Investoren abschließen zu können. Rechtlicher Hinweis / Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Das öffentliche Angebot der Gesellschaft im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (www.eph-group.com) veröffentlichten, von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am 15.04.2026 gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) notifizierten Prospekts. Der Prospekt enthält die endgültigen Bedingungen des öffentlichen Angebots und kann über den folgenden Link kostenlos aufgerufen werden: https://eph-group.com/assets/eu-growth-issuance-prospectus ,-eph-group-ag.pdf . Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen den Prospekt zu lesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Billigung des Prospekts nicht als Befürwortung der Wertpapiere durch die FMA zu verstehen ist. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland. Personen, die nicht in den genannten Ländern ansässig sind, sind von solchen öffentlichen Angeboten ausgeschlossen und werden nicht angesprochen. Die in der vorliegenden Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten enthaltenen Informationen sind unter keinen Umständen für Personen mit Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und/oder für U.S. Personen (im Sinne der Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act")) bestimmt. Die Aktien der Gesellschaft wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (etwa gemäß des U.S. Securities Act), Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland registriert. Die Aktien der Gesellschaft dürfen insbesondere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland angeboten, noch verkauft, noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. Die in der Mitteilung und auf den angegebenen Webseiten bereitgestellten Informationen dürfen in den genannten Staaten nicht verbreitet oder anderweitig übermittelt werden.



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