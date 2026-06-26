26. Juni 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (Symbol an der TSX Venture Exchange: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) ("Orestone" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse des Phase-I-Probenahme- und Kartierungsprogramms im Gold-Silberprojekt Francisca in der Provinz Salta, Argentinien, bekannt zu geben. Insgesamt wurden in der Goldzone South 13 Schürfgräben und in der Goldzone North 5 Schürfgräben beprobt. Darüber hinaus wurden bei der entlang des Francisca-Trends durchgeführten Übersichtskartierung und Probenahme zwei neue bedeutende Goldmineralisierungssysteme identifiziert. Die Zone Tom East, in der in Schürfgraben 6B in einem Kolluvium 21 Meter mit 4,45 g/t Gold festgestellt wurden, befindet sich 120 Meter östlich der Goldzone South und der Goldzone Kelly, die breite stockförmige Goldmineralisierungszonen mit Gehalten von 0,24 bis 0,41 g/t Gold aufweisen. Beide Zonen sind in drei Richtungen offen. Die Goldzone Kelly liegt 250 Meter in Streichrichtung der Goldzone South und ist vermutlich eine Erweiterung dieser Zone.

STOCKFÖRMIGER OXID-GOLD-MINERALISIERUNGSTREND

Der Goldtrend Francisca erstreckt sich nunmehr über eine Streichlänge von 1.500 Metern in Richtung Nordwesten, wo an zahlreichen Stellen ein Oxid-Gold-Silber-System mit Ausbissen an der Oberfläche festzustellen ist: in der Goldzone North, der Goldzone South, der Goldzone Kelly und der Goldzone Tom East (stockförmige, Gang-, Brekzien- und epithermale Gangsysteme). Die ausstreichenden Zonen befinden sich innerhalb einer 500 bis 1.000 Meter breiten Zone aus stark mit Hornfels alterierten Sedimenten und werden zusätzlich durch eine 1.700 Meter lange und 500 bis 700 Meter breite IP-Aufladbarkeitsanomalie von 7,9 mV/V definiert, die offenbar mit einer Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang steht. Mehrere große, stark ausgeprägte IP-Aufladbarkeitsanomalien von bis zu 20 mV/V deuten auf das Potenzial für einen größeren, verdeckten, sulfidisch mineralisierten Gold-Porphyr hin. Der stockförmige Oxid-Gold-Quarz-Limonit-Trend ist mit intrusiven Quarz-Feldspat-Porphyrgängen und einer intensiven Serizit-Ton-Alteration entlang eines in Nordwestrichtung verlaufenden Verwerfungssystems vergesellschaftet.

David Hottman, Chairman und CEO von Orestone Mining Corp., erklärte dazu wie folgt: "Im Gold-Silber-Projekt Francisca werden bei der Exploration weiterhin neue Gold-Silber-Ziele identifiziert, die entlang des 1,5 km langen Trends für zusätzliches Potenzial sorgen. Orestone setzt bei der Exploration fortschrittliche geologische und geophysikalische Verfahren ein, um auf kosteneffiziente Weise Ziele mit hohem Potenzial zu definieren, die systematisch durch Bohrungen untersucht werden können. Die Projekte des Unternehmens weisen relativ niedrige Halte- und Explorationskosten auf und eignen sich für eine ganzjährige Exploration."

Probenahme in den Goldzonen Francisca North und South

Durch Kartierung und ein Probenahmeprogramm mit 675 Gesteinssplitterproben im Konzessionsgebiet Francisca von März bis April wurde ein stark gold- und silbermineralisiertes stockförmiges Quarz-Limonit-System definiert, das die Goldzone South umfasst. Das stockförmige System wurde über eine Streichlänge von 400 Metern und mit einer Mächtigkeit von 30 bis 75 Metern und durchschnittlich 50 Metern definiert. Das Wirtsgestein in der Zone besteht aus stark mit Serizit-Limonit-Ton alterierten Hornfels- und Porphyrgängen. Der durchschnittliche Gehalt von 1,04 g/t Gold und 7,80 g/t Silber wurde anhand von 332 Proben ermittelt, die aus 13 Schürfgräben entnommen wurden, jedoch nicht aus 5 hochgradigen Gangabschnitten. Die Goldzone South verengt sich am südlichen Ende zu drei hochgradigen Erzgängen mit einer Mächtigkeit von 0,89 bis 2,15 Metern und Gehalten von 5,12 bis 8,77 g/t Gold und 23 bis 83 g/t Silber; diese Gänge erstrecken sich unter einem mit Alluvium überdeckten Trockenflussbett, das in Richtung der Goldzone Kelly 250 Meter in Richtung Südosten verläuft. Die Probenahme in der Goldzone North ergab bisher keine wirtschaftlich interessanten Wert-/Längen-Abschnitte, obwohl die Zone dennoch vielversprechend ist.

Schürfgrabenproben aus der Goldzone South:

Goldzone Kelly

Durch geologische Übersichtskartierung und die Entnahme von Gesteinssplitterproben in großen Abständen auf der Ostseite des Goldsystems Kelly konnten drei in Ost-West-Richtung verlaufende stockförmige mineralisierte Gangabschnitte identifiziert werden, die durchschnittliche Gehalte von 0,24 g/t Gold aus 7 Proben über 20 Meter, 0,41 g/t Gold über 40 Meter aus 17 Proben und 0,39 g/t Gold über 20 Meter aus 7 Proben ergaben. Östlich dieser Zonen befindet sich ein 10 bis 20 Meter breiter, stark silifizierter und mit Limonit alterierter Porphyrgang. Alle drei mineralisierten Abschnitte sind in Richtung Norden, Süden und Westen offen. Unter der mineralisierten Zone liegt eine große, 600 Meter breite IP-Aufladbarkeitsanomalie von mehr als 7,9 mV/V, die sich nach Norden erstreckt und unter der Goldzone Francisca verläuft.

Goldzone Tom East

Bei der Entnahme von Erkundungsproben im frühen Stadium des Schürfgrabenprogramms in Francisca wurde hochgradiges Gold in einer Probe aus chalcedonischem Quarz mit einem Gehalt von 10,33 g/t Gold innerhalb einer großen, mit Ton und Kalzit alterierten Zone ca. 120 Meter nordöstlich der Goldzone South entdeckt. Die anschließende manuelle Probenahme im Schürfgraben 6B bis zu einer Tiefe von 1,3 Metern im weichen, mit Ton alterierten Kolluvium ergab 4,45 g/t Gold über 21 Meter. Das Schürfgrabenmaterial besteht aus mit Ton alteriertem Kolluvium, gemischt mit chalzedonischen Quarzfragmenten. Das Google-Bild dieses Gebiets zeigt eine nach Nordwesten streichende, mit weißem Ton alterierte Zone über ein Gebiet von 100 x 200 Metern in einem von Kolluvium bedeckten flachen Becken ca. 100 bis 150 Meter östlich der Goldzone South. Es wird angenommen, dass die Goldzone Tom East ein potenzielles epithermales Gangsystem ist, das an den Porphyr von Francisca angrenzt und entlang einer parallelen, in Nord-West-Richtung streichenden Struktur liegt, die sich unmittelbar östlich der IP-Aufladbarkeitsanomalie von Francisca befindet.

Die Durchführung des Arbeitsprogramms erfolgte unter der Aufsicht eines erfahrenen, in der argentinischen Provinz Salta eingetragenen leitenden Geologen, der von Gary Nordin, P.Geo. mit Registrierung in British Columbia, überwacht wurde. Die historischen Schürfgräben, die im rechten Winkel zu den mineralisierten Zonen ausgerichtet waren, wurden vor der Probenahme gereinigt. Entlang der Schürfgräben wurden kontinuierliche Splitterproben auf 1 bis 3 Meter-Abschnitten entnommen. Die Proben wogen etwa 2 bis 3,5 kg. Zusätzlich zu den internen Kontrollmaßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) von Alex Stewart wurden Leer-, Doppel- und Standardproben als zusätzliche Datenverifizierung und QA/QC hinzugefügt, sodass sie 14 % der gesamten zur Analyse eingereichten Proben ausmachten. Die Proben wurden in Beuteln verpackt, die mit Kabelbindern verschlossen wurden, am Standort gesammelt und unter Einhaltung der Obhutskette aufbewahrt, bis sie vom Labor von einer sicheren Anlage in Campo Quijano abgeholt wurden. Die Proben wurden von Alex Stewart International Argentina in Jujuy, Argentinien, analysiert. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe an einer 30-g-Teilprobe, die Analyse auf Silber und andere Elemente anhand des ICP-MA-Verfahrens für 39 Elemente. Die Gehalte hochgradiger Proben wurden auf 4,0 g/t Gold bzw. 60 g/t Silber gedeckelt, um ihren übermäßigen Einfluss auf die Berechnung der gewichteten Durchschnittswerte zu kontrollieren.

Gary Nordin, P.Geo, Direktor des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, gold-dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen:

David Hottman

Tel.: 604-629-1929

E-Mail: info@orestone.ca

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