Aktien - die Freude über ein potentielles Ende des USa-Iran-Konflikts hielt an den Börsen nicht lange an. Neue Kurshochs wurden wirksam verhindert durch neue Zweifel - an der FED-Zinspolitik trotz neuem Chef, an den Bewertungen von KI-Werten und auch einer Abkühlung der SpaceX-Euphorie. Fehlen einfach Kaufimpulse - und langsam kommt die Urlaubszeit, was die Liquidität an den Märkten zusätzlich reduziert. Dazu kommen schwächelnde Signale aus China mit sinkender Ölnachfrage, Engpässen bei der Chipproduktion, was die Preise explodieren lässt und dann noch möglicherweise eine Verschiebung bei einme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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