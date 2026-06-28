© Foto: adobe.stock.comSilber stand bis zuletzt massiv unter Druck. Als der Silberpreis unter die 60 US-Dollar fiel, war das Edelmetall einem Crash näher als einem Comeback. Doch genau dieses zeichnet sich jetzt ab. Silberpreis vor PCE-Daten unter Druck Das in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle thematisierte Fed-Beben wirkte zunächst nach. Silber stand wie Gold, Platin, Kupfer und andere Metalle massiv unter Druck. Gleichzeitig ging von der Veröffentlichung der PCE-Daten am Donnerstag ein erhebliches Risiko aus. Die im Markt herrschende Verunsicherung manifestierte sich in einem veritablen Abverkauf. Dieser zwang den Silberpreis noch einmal deutlich unter die 60 US-Dollar. Ein Test der letzten …
Enthaltene Werte: US4227041062,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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