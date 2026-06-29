Die NÜRNBERGER hat eine neue Generation ihres Einkommensschutzes auf den Markt gebracht. Der fränkische Versicherer integriert dabei erstmals einen Baustein zur mentalen Gesundheit. Zudem kommen verbesserte Leistungen und ein erleichterter Antragsprozess hinzu. Die NÜRNBERGER Versicherung hat mit der Berufsunfähigkeitsversicherung4Future aktiv (BU4Future aktiv), der Berufs- und Dienstunfähigkeitsversicherung (DU4Future aktiv) und der betrieblichen Berufsunfähigkeitsversicherung4Business (BU4Business) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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