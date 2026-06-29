Die Solar Fabrik legt ein neues Rückkontaktmodul vor, das mit seinen kompakten Abmessungen für verwinkelte Dachflächen, Gauben oder Dachfenster konzipiert ist. Es lässt sich zudem für Balkonkraftwerke einsetzen. Die Solar Fabrik GmbH hat ihr neues Rückkontaktmodul Mono S5 Halfcut BC Installer Series Full Black vorgestellt. Es löst das Vorgängermodell Mono S5 Installer Series Modul mit 315 W ab. Wie der Modulproduzent mitteilte, ist das speziell für die Anforderungen des Residential-Marktes sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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