Laufach (ots) -Am Stand A2.480 und 580 auf der Intersolar Europe wird das Modul mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung erstmals vorgestelltDie Anforderungen an Photovoltaikanlagen steigen kontinuierlich. Neben hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit gewinnen auch Sicherheitsaspekte bei der Gebäudeintegration zunehmend an Bedeutung. Mit der Erteilung der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / Allgemeinen Bauartgenehmigung des DIBt, welche in der Branche vereinfacht als Überkopfzulassung betitelt wird, bietet die Solar Fabrik GmbH mit dem Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W eine Lösung, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig maximale Gestaltungsfreiheit ermöglicht.Die vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilte Überkopfzulassung bestätigt die Eignung des Moduls für Anwendungen, bei denen sich Personen unterhalb der installierten Photovoltaikfläche aufhalten können. Dazu zählen beispielsweise Carports, Terrassenüberdachungen, Fassaden, Eingangsbereiche oder weitere bauliche Konstruktionen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Die DIBt-Zulassung ist ein wichtiges Gütesiegel, das Planern, Architekten und Installationsbetriebe zusätzliche rechtliche Sicherheit und das Vertrauen der Bauherren bei der Umsetzung anspruchsvoller PV-Projekte ermöglicht.Mit einer Nennleistung von 455 Watt ist das Modul für unterschiedliche Anwendungsbereiche im privaten, gewerblichen und öffentlichen Umfeld vorgesehen. Die verwendete N-Type-TOPCon-Zelltechnologie wird mit einer Glas-Glas-Konstruktion kombiniert. Das Modul verfügt außerdem über einen schwarz eloxierten Modulrahmen und transparente Zellzwischenräume. In Kombination mit der Überkopfzulassung erweitert sich das Einsatzspektrum des Moduls insbesondere für Projekte, bei denen Photovoltaik als Bestandteil der Gebäudehülle oder von Überdachungssystemen eingesetzt wird."Die Überkopfzulassung unterstreicht unseren Anspruch, innovative und qualitativ hochwertige Photovoltaiklösungen für unterschiedlichste Anwendungsbereiche bereitzustellen", erklärt Lukas Staab, COO der Solar Fabrik GmbH. "Damit eröffnen wir unseren Partnern neue Möglichkeiten bei der Planung und Realisierung sicherer sowie architektonisch anspruchsvoller Solarprojekte."Technische Eckdaten Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W- Leistung: 455 W- Modultyp: Glas-Glas-Modul mit transparenten Zellzwischenräumen- Größe: 1762 x 1134 x 30 mm- Zelltechnologie: N-Type TOPCon Halbzellen- Besonderheit: DIBt-Überkopfzulassung für erhöhte Sicherheitsanforderungen- Einsatzbereiche: Carports, Terrassenüberdachungen, Fassaden, Eingangsbereiche und weitere gebäudeintegrierte Anwendungen- Garantie: 30 Jahre Produkt- und LeistungsgarantieMit der erfolgreichen DIBt-Überkopfzulassung stärkt Solar Fabrik ihre Position im Bereich hochwertiger und sicherheitszertifizierter Photovoltaikmodule. Die Auslieferung an den Fachhandel ist für Mitte September 2026 geplant. Das Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W bietet Fachplanern, Installateuren und Bauherren neue Möglichkeiten zur Umsetzung innovativer Solarprojekte und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbreitung erneuerbarer Energien.Über Solar FabrikDie Solar Fabrik GmbH mit Sitz in Laufach (Bayern) entwickelt und produziert seit über 10 Jahren hochwertige Photovoltaikmodule für den europäischen Markt. Als mehrfach ausgezeichneter Hersteller - unter anderem mit dem TOP Brand PV und dem EUPD Prosumer Award - steht das Unternehmen für Qualität, Nachhaltigkeit und Kundennähe.Das Portfolio umfasst leistungsstarke Glas-Glas-Module mit innovativen Zelltechnologien wie Back Contact und N-Type TOPCon, die sich durch hohe Effizienz, Langlebigkeit und modernes Design auszeichnen. Mit einer 30-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie setzt Solar Fabrik Maßstäbe in der Branche und unterstützt aktiv die Energiewende in Europa.Weitere Informationen unter www.solar-fabrik.dePressekontakt:Julia Raabmarketing@solar-fabrik.de060932077031Original-Content von: Solar Fabrik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182752/6295475