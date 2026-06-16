Das Photovoltaikmodul Mono S4 Halfcut Trend Guard 455W der Solar Fabrik GmbH hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beziehungsweise allgemeine Bauartgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erhalten. Das Modul ist damit für Anwendungen geeignet, bei denen sich Personen unterhalb der PV-Fläche aufhalten können. Solar Fabrik stellt das Modul erstmals auf der Intersolar Europe 2026 vor. Mit der sogenannten DIBt-Überkopfzulassung ist das Modul nach Unternehmensangaben für Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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