DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta000/29.06.2026/13:23 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Franz Gasselsberger 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Oberbank AG b) LEI RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000625108 b) Art des Geschäfts Erwerb: Anteil variabler Bezug c) Preis(e) Volumen 82.4 EUR 1310 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 82.4 EUR 1310 Stück e) Datum des Geschäfts 25.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000625108 b) Art des Geschäfts Erwerb: Erwerb im Rahmen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm c) Preis(e) Volumen 82.4 EUR 85 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 82.4 EUR 85 Stück e) Datum des Geschäfts 25.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000625108 b) Art des Geschäfts Erwerb: Unentgeltlicher Erwerb im Rahmen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm c) Preis(e) Volumen 0 EUR 34 Stück d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 34 Stück e) Datum des Geschäfts 26.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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June 29, 2026 07:23 ET (11:23 GMT)