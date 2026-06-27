Anzeige
Mehr »
Samstag, 27.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
26.06.26 | 21:59
249,50 Euro
-0,06 % -0,15
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
247,85248,1026.06.
0,0000,00026.06.
Small- & Micro Cap Investment
27.06.2026 06:10 Uhr
116 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Größe ist kein Geschäftsmodell: Tech-Giganten und Österreichs Börsenwerte im Vergleich

Anzeige / Werbung

Microsoft (ISIN: US5949181045), Apple (ISIN: US0378331005) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040) bewegen sich an der Börse in einer eigenen Größenordnung. Mitte Juni 2026 lag die Marktkapitalisierung von Microsoft bei rund 2,9 Billionen US-Dollar, Apple kam auf mehr als 4 Billionen US-Dollar und NVIDIA näherte sich der Marke von 5 Billionen US-Dollar.

Diese Zahlen zeigen zunächst nur eines: Größe. Sie sagen aber nicht automatisch, dass kleinere börsennotierte Unternehmen weniger relevant sind. Viele Firmen arbeiten in Märkten, die deutlich kleiner sind als globale Software-, Hardware- oder Halbleitermärkte - und erfüllen dort trotzdem wichtige wirtschaftliche Funktionen.

Größe ist kein Geschäftsmodell

Die größten Technologiekonzerne der Welt profitieren von Plattformen, Software, Halbleitern, Geräten und global skalierbaren Geschäftsmodellen. Microsoft verdient mit Cloud-Software und Unternehmenslösungen, Apple mit Hardware, Services und seinem Ökosystem, NVIDIA mit Grafikprozessoren und KI-Infrastruktur.

Diese Geschäftsmodelle lassen sich weltweit ausrollen und erreichen dadurch sehr hohe Börsenwerte. Der Vergleich mit kleineren Märkten ist deshalb nur begrenzt sinnvoll. Ein österreichisches Industrie-, Bank- oder Versicherungsunternehmen bewegt sich in völlig anderen Strukturen: regionaler, kapitalintensiver und häufig stärker an konkrete Kundenbeziehungen oder regulierte Märkte gebunden.

Österreich zeigt eine andere Form börsennotierter Unternehmen

Am österreichischen Aktienmarkt finden sich keine Konzerne mit Billionenbewertung. Dafür gibt es Unternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten seit vielen Jahren eine feste Rolle spielen.

Oberbank (ISIN: AT0000625108), Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504) und FACC (ISIN: AT00000FACC2) stehen für drei unterschiedliche Beispiele: Bankgeschäft, Versicherung und industrielle Zulieferung. Sie sind keine kleinen unbekannten Nischenfirmen, sondern etablierte österreichische Gesellschaften mit eigenem Profil.

Gerade dieser Unterschied macht den Vergleich interessant. Während Microsoft, Apple und NVIDIA globale Tech-Plattformen abbilden, zeigen Oberbank, VIG und FACC, wie börsennotierte Unternehmen auch außerhalb der größten Weltkonzerne funktionieren.

Oberbank steht für regionales Bankgeschäft mit klaren Kennzahlen

Die Oberbank gehört zur österreichischen 3-Banken-Gruppe und ist vor allem im klassischen Bankgeschäft aktiv. Der Schwerpunkt liegt unter anderem auf Firmenkunden, Privatkunden und Finanzierungen.

Für das Geschäftsjahr 2025 weist die Bank einen Gewinn je Aktie von 5,27 Euro aus. Die Cost-Income-Ratio lag bei 42,84%, die Eigenkapitalrendite nach Steuern bei 8,79%. Solche Kennzahlen zeigen ein anderes Bewertungsprofil als bei großen Technologiekonzernen: Es geht weniger um globale Skalierung, sondern um Kreditqualität, Kostenkontrolle und Kapitalausstattung.

Damit steht Oberbank für einen Unternehmenstyp, der an der Börse nicht über maximale Größe, sondern über stabile operative Bankkennzahlen eingeordnet wird.

Vienna Insurance Group arbeitet mit Prämien, Kapitalanlagen und Risikosteuerung

Die Vienna Insurance Group gehört zu den größten Versicherungsgruppen in Zentral- und Osteuropa. Im Jahr 2025 erzielte der Konzern Bruttoprämien von 16,3 Mrd. Euro. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,46 Euro und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 33,7%.

Auch hier funktioniert das Geschäftsmodell anders als bei US-Technologiekonzernen. Versicherungen sammeln Prämien ein, verwalten Risiken und investieren Kapitalanlagen. Bei VIG lag die Solvenzquote Ende 2025 bei 296%. Diese Kennzahl ist für Versicherer zentral, weil sie zeigt, wie stark ein Unternehmen im Verhältnis zu regulatorischen Anforderungen kapitalisiert ist.

Der Fall VIG zeigt: Börsenrelevanz entsteht nicht nur durch Technologieplattformen. Sie kann auch aus regulierten Geschäftsmodellen, Kapitalstärke und regionaler Marktposition entstehen.

FACC bringt industrielle Spezialisierung in den Vergleich

FACC unterscheidet sich wiederum deutlich von Oberbank und VIG. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten für internationale Luftfahrtprogramme. Damit ist FACC ein Industrieunternehmen mit technischem Schwerpunkt und globalen Kundenbeziehungen.

Im ersten Quartal 2026 steigerte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro. Gleichzeitig wuchs der Personalstand auf 4.017 FTE.

Diese Zahlen zeigen eine andere Logik als bei Banken oder Versicherungen. Bei FACC geht es um industrielle Aufträge, Fertigungskapazitäten, technische Kompetenz und operative Ergebnisentwicklung. Genau dadurch ergänzt das Unternehmen den Vergleich: Neben Finanzwerten gibt es in Österreich auch spezialisierte Industriegesellschaften mit internationaler Einbindung.

Unterschiedliche Größenordnungen, unterschiedliche Börsenlogik

Microsoft, Apple und NVIDIA zeigen, wie groß börsennotierte Unternehmen werden können, wenn Geschäftsmodelle global skalieren. Oberbank, Vienna Insurance Group und FACC zeigen eine andere Seite des Kapitalmarkts: Unternehmen, die in kleineren Märkten, regulierten Branchen oder spezialisierten Industriebereichen arbeiten.

Der Unterschied liegt nicht nur in der Marktkapitalisierung. Er liegt in der wirtschaftlichen Mechanik. Tech-Konzerne wachsen häufig über Plattformen, Software und Infrastruktur. Banken, Versicherungen und Industrieunternehmen entwickeln sich über Kapitalausstattung, Risikomanagement, Kundenbeziehungen, Produktionsprozesse und konkrete Auftragslagen.

Gerade deshalb lohnt sich der Blick über die größten Aktien der Welt hinaus. Nicht jedes relevante Unternehmen muss eine Billionenbewertung erreichen, um wirtschaftlich eine wichtige Rolle zu spielen.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen: Hier klicken?

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

FACC
ISIN: AT00000FACC2
WKN: A1147K
https://www.facc.com

Quellen
https://capital.com/en-int/markets/shares/microsoft-corp-share-price/market-cap
https://capital.com/en-int/markets/shares/apple-inc-share-price/market-cap
https://capital.com/en-int/markets/shares/nvidia-corp-share-price/market-cap
https://www.oberbank.at/documents/d/global/irglobal_k_gj25_eng.pdf
https://group.vig/en/vig-inside/press-center/press-releases/pr-news/vig-delivering-dynamic-growth-exceptional-result-for-2025-and-positive-outlook-for-2026/
https://www.facc.com/en/news/continuation-of-growth-facc-increases-earnings-and-revenue-in-q1-2026-strategic-milestones-underline-positive-development/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Größe ist kein Geschäftsmodell: Tech-Giganten und Österreichs Börsenwerte im Vergleich appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0378331005,US5949181045,US67066G1040,AT0000625108,AT0000908504,AT00000FACC2

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.