Anzeige
Mehr »
Montag, 29.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Stuttgart
29.06.26 | 15:33
81,00 Euro
-0,49 % -0,40
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OBERBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OBERBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
80,0083,0015:54
Dow Jones News
29.06.2026 15:15 Uhr
200 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/29.06.2026/14:40 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     Isabella Lehner 
   2           Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                Vorstand 
b)      Erstmeldung                    
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     Oberbank AG 
b)      LEI                      RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des  Aktie 
       Instruments 
        Kennung                    AT0000625108 
b)      Art des Geschäfts               Erwerb: Anteil variabler Bezug 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        82.4 EUR                   319 Stück 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        82.4 EUR                   319 Stück 
e)      Datum des Geschäfts              25.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts               Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des  Aktie 
       Instruments 
        Kennung                    AT0000625108 
b)      Art des Geschäfts               Erwerb: Erwerb im Rahmen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        82.4 EUR                   85 Stück 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        82.4 EUR                   85 Stück 
e)      Datum des Geschäfts              25.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts               Außerhalb eines Handelsplatzes 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des  Aktie 
       Instruments 
        Kennung                    AT0000625108 
b)      Art des Geschäfts               Erwerb: Unentgeltlicher Erwerb im Rahmen 
                              Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        0 EUR                     34 Stück 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        0 EUR                     34 Stück 
e)      Datum des Geschäfts              26.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts               Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782736800342 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.