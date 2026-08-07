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WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Frankfurt
07.08.26 | 08:06
82,20 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OBERBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OBERBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
83,0086,0020:00
Dow Jones News
07.08.2026 15:09 Uhr
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(1)

PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/07.08.2026/14:33 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                       Maria Theresia Niss 
   2            Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                  Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                      
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                       Oberbank AG 
b)      LEI                        RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 
   4      Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des    Anleihe 
       Instruments 
        Kennung                      AT000B126XXX 
b)      Art des Geschäfts                 Veräußerung 
c)      Preis(e)                     Volumen 
        96,00                       230000 EUR 
d)      Aggregierter Preis                Aggregiertes Volumen 
        96,00                       230000 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                05.08.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                 XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE 
                                (SECURITIESEXCHANGE) 
        MIC                        XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des    Anleihe 
       Instruments 
        Kennung                      AT000B126XXX 
b)      Art des Geschäfts                 Veräußerung 
c)      Preis(e)                     Volumen 
        96,05                       1770000 EUR 
d)      Aggregierter Preis                Aggregiertes Volumen 
        96,05                       1770000 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                06.08.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                 XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE 
                                (SECURITIESEXCHANGE) 
        MIC                        XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786105980641 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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