DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Linz (pta000/07.08.2026/14:33 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Maria Theresia Niss 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Oberbank AG b) LEI RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT000B126XXX b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 96,00 230000 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 96,00 230000 EUR e) Datum des Geschäfts 05.08.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE (SECURITIESEXCHANGE) MIC XWBO (Wien) a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung AT000B126XXX b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 96,05 1770000 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 96,05 1770000 EUR e) Datum des Geschäfts 06.08.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts XVIE - WIENER BOERSE AG,WERTPAPIERBOERSE (SECURITIESEXCHANGE) MIC XWBO (Wien)
(Ende)
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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August 07, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)