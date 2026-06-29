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NFON für Innovationskraft und KI-Transformation ausgezeichnet: NFON zählt zu den innovativsten Mittelstandsunternehmen Deutschlands
NFON ist ein europäischer Anbieter aus Überzeugung und von Grund auf. Die Cloud-Infrastruktur, der Fokus auf Datensouveränität sowie die konsequente Ausrichtung auf Anforderungen des Marktes schaffen Vertrauen und Verlässlichkeit in einem Umfeld, in dem Sicherheit, regulatorische Stabilität und digitale Souveränität zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Faktoren stärken die Wettbewerbsposition von NFON und schaffen die Grundlage für nachhaltige Innovation. Der Anspruch des Unternehmens ist es, technologische Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen, in marktrelevante Lösungen zu übersetzen und als europäischer Vorreiter die Zukunft der Businesskommunikation mitzugestalten.
"Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln. Die nächste Generation unseres Marktes entsteht dort, wo Kommunikation, Automatisierung und künstliche Intelligenz nahtlos zusammenwirken. Denn Innovation entsteht nicht durch Abwarten, sondern durch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Dieser Wandel bedeutet für uns, neue Maßstäbe für intelligente und vertrauensvolle Businesskommunikation zu setzen", sagt Andreas Wesselmann. "Der TOP 100-Preis bestätigt unseren Kurs und würdigt vor allem die Leistung der Menschen bei NFON, die mit Innovationsfreude, Mut und Ideenreichtum jeden Tag daran arbeiten, messbaren Nutzen für unsere Kunden zu schaffen."
*Die Analyse bestätigt ein außergewöhnlich starkes Management-Commitment für Innovation sowie eine klar definierte und konsequent umgesetzte Innovationsstrategie, in der Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Cybersecurity fest verankert sind. Besonders hervorzuheben ist, dass NFON in allen vier Potenzialkategorien des Innovationsmanagements zur Spitzengruppe der zehn bestbewerteten Unternehmen zählt: innovationsförderndes Topmanagement, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation sowie Außenorientierung und Open Innovation.
Darüber hinaus bescheinigt die Bewertung NFON hochprofessionelle Innovationsprozesse mit systematischem Technologie-, Markt- und Wettbewerbsmonitoring, klaren Entscheidungsstrukturen, hoher organisatorischer Flexibilität, starker bereichsübergreifender Zusammenarbeit und dem intensiven Einsatz moderner Technologien einschließlich KI. Das Innovationsmanagement der NFON AG wurde dabei mit der Bestnote A+ bewertet und liegt über dem Durchschnitt der ausgezeichneten Unternehmen.
Mit dem TOP 100-Siegel 2026 zählt die NFON AG zu den innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs liegt bei Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien.
Weitere Informationen: https://www.top100.de/nfon-ag-2026/
Kontakt Investor Relations
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Vice President Corporate Affairs & Investor Relations
+49 89 45300-449
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Medienkontakt
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Vice President Public Relations
+49 89 45300-121
thorsten.wehner@nfon.com
Über die NFON AG
Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.
Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.
Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten - darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo - entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.
Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation "Made in Europe".
Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.
Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.
29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
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|Zielstattstr. 36
|81379 München
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|WKN:
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