Noch ist es zu früh, um im Chart der NFON-Aktie von einer nachhaltigen Trendwende nach oben zu sprechen. Auffällig aber trotzdem, dass der Anteilschein des Anbieters Lösungen für die Geschäftstelefonie seit Anfang Juni an Momentum gewinnt und sich vorsichtig der Marke von 4 Euro nähert. Auf der Hauptversammlung (HV) am 24. Juni 2026 in München hat CFO Alexander Beck - wie schon zur Vorlage der Q1-Zahlen - erneut die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach liegt die Messlatte weiterhin bei einem bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von mehr als 12 Mio. Euro - und einem leichten bis mittleren prozentual einstelligen Umsatzwachstum. Nach dem vergleichsweise verhaltenen Jahresauftakt sollen die entscheidenden Impulse dabei in der zweiten Jahreshälfte kommen. Mit anderen Worten: Auch an die für den 20. August 2026 angesetzten Halbjahreszahlen sollten die Investoren noch keine zu hohe Erwartungshaltung haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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