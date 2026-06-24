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NFON AG Hauptversammlung 2026: Verbesserte Profitabilität und Fortschritte bei KI-Wachstumsfeldern prägen Geschäftsjahr 2025



24.06.2026 / 12:48 CET/CEST

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NFON AG Hauptversammlung 2026: Verbesserte Profitabilität und Fortschritte bei KI-Wachstumsfeldern prägen Geschäftsjahr 2025 NFON Next 2027 auf Kurs - Geschäftsjahr 2025 bestätigt strategische Transformation und wachsende Bedeutung KI-gestützter Lösungen

Verbesserte Profitabilität und wachsende Erlösbasis - Intelligent Assistant und Kundenengagement stärken die Monetarisierung innovativer Lösungen

Breite Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre: sämtliche Beschlüsse mit deutlicher Mehrheit angenommen München, 24. Juni 2026 - Die NFON AG , ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 im hbw Conference Center im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München abgehalten. Zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit dem Vorstand. Das vertretene Grundkapital belief sich auf 88,33 %. Den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat wurde mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.



Die Hauptversammlung 2026 stand ganz im Zeichen des Geschäftsjahres 2025 - einem Jahr, in dem NFON seine strategische Positionierung weiter geschärft, die Profitabilität verbessert und die Umsetzung von NFON Next 2027 konsequent vorangetrieben hat. Der Wandel der Businesskommunikation hin zu integrierten, KI-gestützten Lösungen verändert die Anforderungen von Unternehmen an Produktivität, Automatisierung und Kundenerlebnis. Vor diesem Hintergrund erläuterte der Vorstand die Fortschritte bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie sowie die strukturellen Wachstumschancen, die durch die zunehmende Integration künstlicher Intelligenz in Kommunikations- und Geschäftsprozesse entstehen.



Andreas Wesselmann , Chief Executive Officer der NFON AG, betonte in seiner Rede die Fortschritte des vergangenen Jahres: "Wir erleben derzeit nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern einen grundlegenden Wandel in der Art, wie Unternehmen Software nutzen und Wertschöpfung organisieren. Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend Aufgaben, unterstützt Entscheidungen und verändert Kommunikationsprozesse. Genau an dieser Entwicklung richten wir NFON aus mit dem Ziel, KI dort nutzbar zu machen, wo sie für Unternehmen den größten Mehrwert schafft."



Die finanzielle Entwicklung des Geschäftsjahres erläuterte Alexander Beck , Chief Financial Officer der NFON AG: Der Konzernumsatz stieg auf 89,1 Mio. EUR, die wiederkehrenden Umsätze auf 82,0 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 12,6 Mio. EUR bei einer Marge von 14,2 %, der Free Cashflow lag bei 4,3 Mio. EUR.



"Das Jahr 2025 war für NFON auch finanziell ein wichtiges Jahr. Wir haben die Profitabilität weiter verbessert, einen soliden Cashflow erwirtschaftet und unsere Liquidität gestärkt. Diese Stabilität verschafft uns den notwendigen Handlungsspielraum, gezielt in Innovation zu investieren und zugleich finanziell diszipliniert zu bleiben. Cashflow-Qualität ist für uns nicht nur eine Finanzkennzahl, sondern ein Ausdruck operativer Stärke, finanzieller Handlungsfähigkeit und strategischer Beweglichkeit, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können", so Beck.



Mit dem zunehmenden Einsatz von KI gewinnen Vertrauen, Datenschutz und regulatorische Sicherheit bei der Auswahl von Kommunikationslösungen weiter an Bedeutung. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Lösungen, die KI-Agenten nahtlos in bestehende Kommunikations- und Geschäftsprozesse integrieren und ein effizientes Zusammenspiel zwischen menschlichen und automatisierten Interaktionen ermöglichen.



NFON verbindet Innovationen mit digitaler Souveränität und europäischer Verlässlichkeit. Die technologische Basis hierfür bildet die integrierte NFON-Plattform, über die KI-Funktionalitäten sukzessive in das gesamte Lösungsportfolio eingebunden werden. Darin sieht NFON einen wichtigen Wettbewerbsvorteil im europäischen Markt und eine wesentliche Grundlage für die langfristige Unternehmensentwicklung.



Mit NFON Next 2027 verfolgt das Unternehmen einen klaren, marktorientierten Fahrplan für nachhaltiges Wachstum, technologische Differenzierung und operative Exzellenz. Damit entwickelt sich NFON konsequent zu einem KI-Unternehmen für vertrauensvolle Businesskommunikation, das innovative Lösungen, technologische Kompetenz und europäische Verlässlichkeit miteinander verbindet.



Die Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 stehen auf der Unternehmenswebsite von NFON im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.





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NFON AG

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Vice President Corporate Affairs & Investor Relations

+49 89 45300-449

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Medienkontakt

NFON AG

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Vice President Public Relations

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thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten - darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo - entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation "Made in Europe".



Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/ .



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