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H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal 2026 - mögliche Zielerreichung bereits zur Jahresmitte



29.06.2026 / 17:57 CET/CEST

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Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal 2026 - mögliche Zielerreichung bereits zur Jahresmitte Salzbergen, 29. Juni 2026. Die H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2E4T77) wird auf Basis vorläufiger interner Zahlen im Verlauf des zweiten Quartals 2026 eine deutlich über den bisherigen Erwartungen liegende operative Ergebnisentwicklung verzeichnen. Nach aktuellen Erkenntnissen hat sich das Nachfrage- und Preisniveau für einige ausgewählte Produktgruppen des Konzerns im Verlauf des zweiten Quartals 2026 signifikant verbessert. Vor diesem Hintergrund ist es aus heutiger Sicht wahrscheinlich, dass die bislang für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte Einstiegshöhe des operativen Ergebnisses (EBITDA) von EUR 85,0 Mio. bereits zur Jahresmitte 2026 erreicht oder überschritten wird. Die positive Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen auf eine temporär stark angestiegene Nachfrage infolge geopolitischer Verwerfungen im Zusammenhang mit dem Konflikt am Persischen Golf sowie der aktuell bestehenden Einschränkung der Versorgung über die Straße von Hormus zurückzuführen. In diesem Umfeld verknappten sich vor allem Grundöle und Solvate. H&R konnte sich gegenüber seinen Kunden und Abnehmerindustrien bei diesen Produkten in den letzten drei Monaten als verlässlicher Lieferant im Markt positionieren. Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass aktuell erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Entwicklung für das zweite Halbjahr bestehen. Insbesondere könnte eine mögliche Entspannung der geopolitischen Lage und eine Wiederöffnung der Transportwege, eine daraus resultierende Normalisierung bzw. ein überproportionaler Rückgang der Nachfrage unserer Abnehmer sowie ein möglicher kurzfristiger und starker Rückgang der Rohölpreise mit entsprechenden Bewertungseffekten auf unsere Vorratsbestände die weitere Geschäftsentwicklung der H&R KGaA im zweiten Halbjahr 2026 wesentlich beeinflussen. Vor diesem Hintergrund wird H&R die Entwicklung weiterhin eng beobachten und im Zuge der Halbjahresberichterstattung Mitte August 2026 eine aktualisierte Einschätzung zur Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 veröffentlichen. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



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