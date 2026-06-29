The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2026
ISIN Name
DE000A3CRRN9 CHERRY SE O.N.
FR0014002XXX SOC GENERALE 21/31 FLR
KYG4289N1300 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
PLFAMUR00012 GRENEVIA S.A. ZY 0,01
US01626W1018 ALIGHT INC.CL.A DL -,0001
US302491AXXX FMC CORP 19/26
US45840Y5006 INTERACT.S.NEW26 DL-,0001
XS1385999XXX CLOVERIE 16/46 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2026
ISIN Name
DE000A3CRRN9 CHERRY SE O.N.
FR0014002XXX SOC GENERALE 21/31 FLR
KYG4289N1300 PARANOVUS ENT.TECH.DL 1,-
PLFAMUR00012 GRENEVIA S.A. ZY 0,01
US01626W1018 ALIGHT INC.CL.A DL -,0001
US302491AXXX FMC CORP 19/26
US45840Y5006 INTERACT.S.NEW26 DL-,0001
XS1385999XXX CLOVERIE 16/46 FLR MTN
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