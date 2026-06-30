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Helvetia startet mit zusammengeführtem Angebot für alle Finanzfragen



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST







Medienmitteilung

Basel, 30. Juni 2026

Mit der Zusammenführung der Angebote von Helvetia und Baloise entsteht unter der Marke Helvetia neu ein integriertes Gesamtportfolio, das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen verbindet. Helvetia deckt damit die gesamte Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden aus einer Hand ab. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Zusammenführung der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe im Vorfeld genehmigt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe in den Bereichen Leben und Nichtleben genehmigt. Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem einheitlichen Marktauftritt und für den gemeinsamen Start in der Schweiz per 1. Juli 2026 erreicht. Unter der Marke Helvetia profitieren Kundinnen und Kunden künftig von einem integrierten Angebot aus Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen. Dazu gehören neben den Sach- und Lebensversicherungsangeboten auch die Produkte der Europäischen Reiseversicherung ERV sowie die Dienstleistungen der Baloise Bank und der Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark. Für Kundinnen und Kunden, die ihre Versicherungssituation vorwiegend online abwickeln möchten, stehen zudem die Angebote des führenden Digitalversicherers Smile zur Verfügung. «Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation - inklusive Absicherung und Immobilienverkauf - so umfassend aus einer Hand. Das stärkt unsere Leistungsfähigkeit und macht uns zu einem noch relevanteren Partner für die Menschen und Unternehmen in der Schweiz», so Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz. Nähe bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil

Eine grosse strategische Stärke von Helvetia ist das durch die Fusion gestärkte Vertriebs- und Betreuungsnetz. Mit 43 Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1'700 Beraterinnen und Beratern in allen Regionen der Schweiz ist Helvetia nah bei ihren Kundinnen und Kunden. «Jeder dritte Haushalt ist bei uns versichert oder sorgt mit uns vor. Die Mehrheit unserer Kundschaft erreichen wir in weniger als 20 Minuten», sagt Simon Weiner, Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung von Helvetia in der Schweiz. Gleichzeitig baut Helvetia ihre digitalen Dienstleistungen konsequent aus. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, ob sie Beratung vor Ort, telefonisch oder über digitale Kanäle in Anspruch nehmen möchten. Gleiche Ansprechperson für alle Finanzfragen

Helvetia setzt auf einen ganzheitlichen Beratungsansatz und die langfristige Begleitung ihrer Kundinnen und Kunden. Sie erhalten über ihre vertraute Ansprechperson Zugang zu allen zentralen Finanzthemen. Bei Bedarf ziehen die Kundenberaterinnen und -berater Spezialistinnen und Spezialisten bei. Dies ist dank eines schweizweit vernetzten Expertenmodells möglich: An 14 Standorten wird die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten in den Bereichen Investment, Vorsorge und Eigenheim koordiniert, sodass das entsprechende Fachwissen standortunabhängig in die Beratung einfliessen kann. Die Kundschaft profitiert dadurch von gebündeltem Expertenwissen aus einer Hand und von passenden Lösungen für jede Lebenssituation. So kann Helvetia beispielsweise den Erwerb von Wohneigentum ganzheitlich begleiten - von der Suche und Finanzierung über die Absicherung bis hin zur Vorsorgeplanung sowie zur späteren Veräusserung oder zur Weitergabe innerhalb der Familie. Kundinnen und Kunden erhalten Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau und Versicherung gebündelt aus einer Hand. Unternehmenskunden profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung, Vorsorgelösungen und Finanzdienstleistungen. In den vergangenen Wochen wurden alle Mitarbeitenden des zusammengeführten Vertriebs und in der Kundenberatung umfassend geschult und auf das breitere Angebot, die Systeme sowie den gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet. «Unser Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden ab dem ersten Tag über alle Kanäle hinweg einheitlich und qualitativ hochwertig zu betreuen. Denn der Start des gemeinsamen Marktauftritts markiert nicht nur die Einführung einer vereinheitlichten Produktpalette, sondern auch den operativen Zusammenschluss im Vertrieb und in der Kundenberatung», ergänzt Simon Weiner. Mehr Stärke für die Zukunft

Der Zusammenschluss von Helvetia und Baloise bündelt die Stärken zweier traditionsreicher Unternehmen mit je über 160-jähriger Erfahrung und schafft eine erhöhte Leistungskraft als Grundlage für Wachstum, Investitionen und Innovationen. Davon profitieren insbesondere die Kundinnen und Kunden: Bereits in den nächsten Monaten wird Helvetia die ersten neuen Produktinnovationen vorstellen. Gleichzeitig sollen zusätzliche Investitionen in Produkte, Beratung und digitale Services das Kundenerlebnis weiter verbessern und den Zugang zu integrierten Finanz- und Versicherungslösungen erleichtern.

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Über Helvetia Baloise

Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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