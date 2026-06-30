Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mit der Zusammenführung der Angebote von Helvetia und Baloise entsteht unter der Marke Helvetia neu ein integriertes Gesamtportfolio, das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen verbindet. Helvetia deckt damit die gesamte Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden aus einer Hand ab. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Zusammenführung der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe im Vorfeld genehmigt.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe in den Bereichen Leben und Nichtleben genehmigt. Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem einheitlichen Marktauftritt und für den gemeinsamen Start in der Schweiz per 1. Juli 2026 erreicht. Unter der Marke Helvetia profitieren Kundinnen und Kunden künftig von einem integrierten Angebot aus Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen. Dazu gehören neben den Sach- und Lebensversicherungsangeboten auch die Produkte der Europäischen Reiseversicherung ERV sowie die Dienstleistungen der Baloise Bank und der Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark. Für Kundinnen und Kunden, die ihre Versicherungssituation vorwiegend online abwickeln möchten, stehen zudem die Angebote des führenden Digitalversicherers Smile zur Verfügung.
«Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation - inklusive Absicherung und Immobilienverkauf - so umfassend aus einer Hand. Das stärkt unsere Leistungsfähigkeit und macht uns zu einem noch relevanteren Partner für die Menschen und Unternehmen in der Schweiz», so Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz.
Nähe bleibt ein zentraler Wettbewerbsvorteil
Gleichzeitig baut Helvetia ihre digitalen Dienstleistungen konsequent aus. Kundinnen und Kunden entscheiden selbst, ob sie Beratung vor Ort, telefonisch oder über digitale Kanäle in Anspruch nehmen möchten.
Gleiche Ansprechperson für alle Finanzfragen
So kann Helvetia beispielsweise den Erwerb von Wohneigentum ganzheitlich begleiten - von der Suche und Finanzierung über die Absicherung bis hin zur Vorsorgeplanung sowie zur späteren Veräusserung oder zur Weitergabe innerhalb der Familie. Kundinnen und Kunden erhalten Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau und Versicherung gebündelt aus einer Hand. Unternehmenskunden profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung, Vorsorgelösungen und Finanzdienstleistungen.
In den vergangenen Wochen wurden alle Mitarbeitenden des zusammengeführten Vertriebs und in der Kundenberatung umfassend geschult und auf das breitere Angebot, die Systeme sowie den gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet. «Unser Anspruch ist es, unsere Kundinnen und Kunden ab dem ersten Tag über alle Kanäle hinweg einheitlich und qualitativ hochwertig zu betreuen. Denn der Start des gemeinsamen Marktauftritts markiert nicht nur die Einführung einer vereinheitlichten Produktpalette, sondern auch den operativen Zusammenschluss im Vertrieb und in der Kundenberatung», ergänzt Simon Weiner.
Mehr Stärke für die Zukunft
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2356388
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2356388 30.06.2026 CET/CEST