Unicredit-Chef Orcel und Commerzbank-Chefin Orlopp haben im Übernahmekampf konträre Ziele verfolgt, aber beide gute Arbeit geleistet, sagt Bankenexperte Filippo Alloatti vom Vermögensverwalter Federated Hermes. Im Interview mit Euro am Sonntag erläutert Aloatti, wie es jetzt weitergehen könnte. Euro am Sonntag: Unicredit hat mit ihrer Tauschofferte eine Annahmequote von 12,51 Prozent erzielt. Zusammen mit ihrem Aktienanteil von 26,77 Prozent kommen die Italiener jetzt auf eine Beteiligungsquote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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