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30.06.2026 12:21 Uhr
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PTA-News: REALTECH AG: Hauptversammlung 2026 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu - KI-Strategie SmartTransform und gestärkter Aufsichtsrat im Fokus

DJ PTA-News: REALTECH AG: Hauptversammlung 2026 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu - KI-Strategie SmartTransform und gestärkter Aufsichtsrat im Fokus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: Hauptversammlung 2026 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

KI-Strategie SmartTransform und gestärkter Aufsichtsrat im Fokus

Leimen (pta000/30.06.2026/11:46 UTC+2)

Die REALTECH AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 im Qube Hotel Bahnstadt in Heidelberg abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen zu. CEO Daniele Di Croce präsentierte eine positive Bilanz für 2025 und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.

Solides Geschäftsjahr 2025 mit klarer Aufwärtsdynamik

REALTECH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz stieg auf rund 11,2 Millionen Euro. Wechselkursbereinigt entspricht das einem Wachstum von mehr als 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis sowie der operative Cashflow lagen jeweils bei rund 500.000 Euro. Zum Jahresende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von mehr als sieben Millionen Euro.

Alle wesentlichen Geschäftsbereiche trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Besonders hervorzuheben ist die neuseeländische Tochtergesellschaft, die wechselkursbereinigt um mehr als 22 Prozent wuchs und ein EBIT von rund 725.000 Euro erzielte. Auch das SAP-Add-on SmartChange sowie das ITSM-Geschäft konnten ihre Umsätze steigern.

"2025 war das Jahr, in dem wir Stabilität bewiesen und gleichzeitig die Grundlagen für unsere nächste Entwicklungsstufe gelegt haben", erklärte CEO Daniele Di Croce.

Neue Wachstumsstrategie: SmartTransform und Business AI

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die strategische Weiterentwicklung von REALTECH. Mit dem neuen Produktangebot SmartTransform positioniert sich das Unternehmen als Enabler für SAP-Transformationen - nicht mit mehr Beratern, sondern mit besserer Technologie und dem gezielten Einsatz agentenbasierter KI.

Weltweit verharren mehr als 35.000 Unternehmen noch auf älteren SAP-Releaseständen und stehen vor der Frage, wie sie Modernisierung, neue Technologien und das Tagesgeschäft gleichzeitig bewältigen sollen. Der Markt sucht nach Orientierung, kalkulierbarem Risiko und niedrigeren Kosten. Entwickelt wurde SmartTransform gemeinsam mit Partnern wie LeapGreat und dem Value AI Institute.

"SAP Business AI ist für uns kein temporärer Hype. AI wird die Arbeitswelt verändern. Die Frage ist nicht mehr, ob das passiert. Die Frage ist nur noch, wie schnell", betonte Di Croce.

Aufsichtsrat gestärkt: Bernd Leukert gewählt, Winni Rothermel verabschiedet

Die Hauptversammlung wählte Bernd Leukert mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der REALTECH AG. Leukert ist einer der erfahrensten Technologiemanager Europas: Als ehemaliges SAP-Vorstandsmitglied für Produktentwicklung trug er maßgeblich zum Erfolg von SAP S/4HANA bei. Zuletzt verantwortete er als Chief Technology, Data and Innovation Officer der Deutschen Bank eine der anspruchsvollsten IT-Landschaften Europas.

Gleichzeitig wurde Winni Rothermel nach langjähriger Aufsichtsratstätigkeit verabschiedet. Vorstandsvorsitzender Di Croce würdigte seinen Einsatz: "Winni hat REALTECH über viele Jahre mit außergewöhnlichem Engagement begleitet. Mit Unternehmergeist, Erfahrung und einem Netzwerk, das für uns von unschätzbarem Wert war."

Ausblick 2026: Jahr des Aufbaus mit starker Liquiditätsbasis

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 investiert REALTECH gezielt in KI-Kompetenz, Marktaufbau, neue Mitarbeitende sowie die Weiterentwicklung des SmartTransform-Portfolios. Im bestehenden Kerngeschäft erwartet der Vorstand stabile Umsätze mit einem operativen Ergebnis von rund 300.000 Euro. Nach den geplanten Investitionen erwartet das Unternehmen weiterhin eine starke Liquiditätsposition. Da die notwendigen Investitionen das Konzernergebnis spürbar belasten werden, rechnet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr insgesamt mit einem negativen Konzernergebnis.

"2026 wird kein Jahr der Bestandswahrung. 2026 wird ein Jahr des Aufbaus", so Di Croce. "Das aktuelle Zeitfenster wird nicht dauerhaft offen bleiben. Wer jetzt investiert, gestaltet die Zukunft mit."

Über die REALTECH AG

Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP-Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten. Die REALTECH AG ist im General Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: 700890 | ISIN: DE0007008906 | Kürzel: RTC).

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements basieren. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.

(Ende)

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Aussender:      REALTECH AG 
           Paul-Ehrlich-Straße 1 
           69181 Leimen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Cornelia Pohl-Springer 
E-Mail:        investors@realtech.com 
Website:       www.realtech.com 
ISIN(s):       DE0007008906 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782812760381 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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