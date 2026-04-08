Original-Research: REALTECH AG - von BankM AG



08.04.2026 / 12:22 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu REALTECH AG Unternehmen: REALTECH AG ISIN: DE0007008906 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.04.2026 Kursziel: € 1,85 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Daniel Großjohann, Dr. Roger Becker

2025 über Erwartung - KI-native SAP-Transformation rückt 2026 in den Fokus Die REALTECH AG (ISIN DE0007008906, General Standard, RTC GY) erzielte in 2025 einen Umsatz von € 11,2 Mio. (+10%), das EBIT lag mit € 98k (bereinigt € 499k; Vj.: € 122k) weiter im positiven Bereich - hier hatten wir investitionsbedingt mit einem leichten Minus gerechnet. Für 2026 werden wir temporär jedoch etwas vorsichtiger, denn REALTECH hat - flankiert von einer Partnerschaft mit Value AI - das Thema agentische KI im SAP-Umfeld weiter vorangetrieben. Durch Zukunftsinvestitionen in diesem Bereich könnte die Gesellschaft in 2026 ein leicht negatives operatives Ergebnis einfahren. Dies hängt auch davon ab, wann erste Referenzen in diesem Bereich zu Projektumsätzen führen - wir erwarten dies erst Anfang 2027. Durch den Umbruch im Markt, den die KI-Revolution angestoßen hat, eröffnen sich u.E. große Chancen für REALTECH, deren Geschäftsmodell im SAP-Umfeld nie auf Berater ausgerichtet war. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 1,85 und bestätigt damit unser Rating "Kaufen". Der Kursverlauf dürfte 2026 vor allem durch den Newsflow (Referenzkundengewinn etc.) getrieben werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: REALTECH_20260408_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



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Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

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Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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