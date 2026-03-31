DJ PTA-News: REALTECH AG: Geschäftsbericht 2025 bestätigt strategischen Wachstumskurs

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: Geschäftsbericht 2025 bestätigt strategischen Wachstumskurs

Leimen, 31.03.2026 (pta000/31.03.2026/16:48 UTC+2)

Die REALTECH AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit deutlichem Umsatzwachstum, einer verbesserten operativen Ertragskraft sowie einer weiterhin sehr soliden Finanz- und Liquiditätsbasis.

Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete der REALTECH-Konzern ein zweistelliges Umsatzwachstum auf über 11 Mio. EUR. Wachstumstreiber waren insbesondere das SAP-Geschäft sowie neue Kundenabschlüsse und strategische Partnerschaften. Trotz einmaliger Sondereffekte konnte ein positives operatives Ergebnis erzielt werden; bereinigt zeigt sich eine deutliche Verbesserung der operativen Ertragskraft.

Auch die Finanzlage entwickelte sich sehr positiv. Der operative Cashflow war im Geschäftsjahr deutlich positiv, die liquiden Mittel erhöhten sich spürbar. Einschließlich kurzfristiger Finanzanlagen verfügte der Konzern zum Jahresende über eine komfortable Liquiditätsausstattung, die eine wichtige Grundlage für weitere Investitionen in Innovation, Partnerschaften und organisches Wachstum bildet.

Strategisch hat REALTECH im Berichtsjahr seine Positionierung als Spezialist für SAP-Transformation, Application Lifecycle Management und Automatisierung weiter geschärft. Der Geschäftsbericht zeigt, wie das Unternehmen Kunden bei der Modernisierung und Zukunftssicherung ihrer SAP-Landschaften unterstützt - insbesondere im Kontext von Clean-Core-Ansätzen, Cloud-Architekturen und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der REALTECH AG im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Geschäftsbericht 2025: https://www.realtech.com/wp-content/uploads/REALTECH-AG-Geschaeftsbericht-2025.pdf

(Ende)

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March 31, 2026 10:48 ET (14:48 GMT)