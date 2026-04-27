DJ PTA-News: REALTECH AG: REALTECH erweitert AI Transformationsökosystem durch Partnerschaft mit LeapGreat GmbH

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

REALTECH AG: REALTECH erweitert AI Transformationsökosystem durch Partnerschaft mit LeapGreat GmbH

Leimen / München, April 2026 (pta000/27.04.2026/12:23 UTC+2)

Die REALTECH AG und die LeapGreat GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um eine neue Generation KI-gestützter und weitgehend automatisierter SAP-S/4HANA-Transformationen in den Markt zu bringen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, SAP-Kunden schnellere, risikoärmere und effizientere Transformationsprojekte zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Kombination aus REALTECHs AI-nativen Delivery-Modellen und der AI-gestützten Transformationsplattform von LeapGreat. Durch den höheren Automatisierungsgrad und die strukturierte Orchestrierung der Transformationsprozesse sollen Kunden frühzeitig produktiv nutzbare Zielsysteme erhalten und die eigene Handlungsfähigkeit im Transformationsprozess stärken.

Die LeapGreat-Plattform adressiert zentrale Herausforderungen klassischer SAP-Transformationsprojekte wie hohe Komplexität, lange Projektlaufzeiten und begrenzte Transparenz, indem Transformationsaktivitäten modularisiert, automatisiert und kontinuierlich durch KI unterstützt werden. Der Fokus verschiebt sich dabei von langwierigen Designphasen hin zu einer beschleunigten wertorientierten Umsetzung.

Komplementäre Kompetenzen bündeln sich zu einem integrierten Angebot

Die Partnerschaft verbindet zwei sich ergänzende Stärken:

REALTECH bringt ihre AI-nativen Delivery-Modelle aus dem aiLAB, umfassende SAP-BTP-, Clean-Core- und Automatisierungsexpertise sowie Zugang zu internationalen Transformationsprojekten ein. LeapGreat ergänzt das Angebot durch eine AI-gestützte Transformationsplattform, eine bewährte Methodik für beschleunigte Projektstarts sowie tiefgehende Projekterfahrung aus komplexen SAP-Transformationen.

Gemeinsam entsteht ein integriertes Angebot aus Plattform, Methodik und AI-orchestrierter Umsetzung.

Strategischer Baustein der REALTECH-Transformation

Die Partnerschaft ist ein weiterer zentraler Schritt in der strategischen Weiterentwicklung von REALTECH hin zu einem AI-nativen, skalierbaren SAP-Serviceanbieter. In Kombination mit der bestehenden Partnerschaft mit dem Value AI Institute formt REALTECH ein integriertes Transformationsökosystem, das AI-Strategie, AI-basierte Transformationsplattformen und AI-native Delivery-Modelle verbindet.

REALTECH positioniert sich damit zunehmend als Orchestrator eines AI-basierten SAP-Transformationsökosystems und erweitert ihr Leistungsportfolio über klassische Service-Modelle hinaus.

Stimmen der Partner

Daniele Di Croce, CEO REALTECH AG: "Die Zukunft der SAP-Transformation liegt nicht in immer größeren Projekten, sondern in intelligenteren, stärker automatisierten Modellen. Mit LeapGreat erweitern wir unser AI-Ökosystem um eine leistungsfähige Plattform, die Transformationen vereinfacht, beschleunigt und skalierbar macht."

Robert Cummings, CEO LeapGreat GmbH: "LeapGreat wurde entwickelt, um ERP-Transformationen grundlegend zu erleichtern. SAP-Kunden suchen Wege Transformationen mit viel weniger Risiko und Aufwand zu bewältigen. Gemeinsam mit REALTECH bringen wir diesen Ansatz in den Markt - kombiniert mit AI-gestützter Delivery-Expertise und einem starken Kundenzugang."

Über REALTECH AG Gemeinsam machen wir SAP einfach. Wir entwickeln smarte Software, die Ihren SAP- Betrieb vereinfacht, Prozesse beschleunigt und Komplexität reduziert. So erhalten Ihre Teams die Werkzeuge, um von Innovationen zu profitieren und die SAP-Transformation an Ihren strategischen Zielen auszurichten.

Über LeapGreat GmbH LeapGreat ist eine AI-gestützte Plattform- und Service-Lösung für ERP-Transformationen. Mit einem modularen Ansatz, hohem Automatisierungsgrad und durchgängiger Transparenz unterstützt LeapGreat Unternehmen dabei, ihre SAP-Transformation effizienter, risikoärmer und zunehmend eigenständig umzusetzen.

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Aussender: REALTECH AG Paul-Ehrlich-Straße 1 69181 Leimen Deutschland Ansprechpartner: Cornelia Pohl-Springer E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.com ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere XETRA Handelsplätze:

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April 27, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)