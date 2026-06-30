Hitzewelle, steigender Kühlbedarf, maximale Last: Nach klassischer Marktlogik hätte der Strompreis in Deutschland in der aktuellen Lage stark steigen müssen. Gaskraftwerke stehen in solchen Situationen bereit - zu Preisen von 600 bis 800 Euro pro Megawattstunde. "Doch der Markt schrieb eine andere Geschichte", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. "Tagsüber blieb der Day-Ahead-Preis weit unter 100 Euro." Der Grund: Die Photovoltaik übernahm viel Last, bevor die Gaskraftwerke überhaupt gebraucht wurden. Mit rund 30 Prozent Anteil am deutschen Strommix lieferte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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