Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US7743743004 Rockwell Medical Inc. 30.06.2026 US7743744XXX Rockwell Medical Inc. 01.07.2026 Tausch 10:1
JE00B248KJ21 Phoenix Spree Deutschland Ltd. 30.06.2026 JE00BT7JKXXX Phoenix Spree Deutschland Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
US57142B1044 Marqeta Inc. 30.06.2026 US57142B2XXX Marqeta Inc. 01.07.2026 Tausch 4:1
CA8765111064 Trekor Metals Ltd. 30.06.2026 CA89472Y1XXX Trekor Metals Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
US14986C1027 CBAK Energy Technology Inc. 30.06.2026 KYG200801XXX CBAK Energy Technology Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US7743743004 Rockwell Medical Inc. 30.06.2026 US7743744XXX Rockwell Medical Inc. 01.07.2026 Tausch 10:1
JE00B248KJ21 Phoenix Spree Deutschland Ltd. 30.06.2026 JE00BT7JKXXX Phoenix Spree Deutschland Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
US57142B1044 Marqeta Inc. 30.06.2026 US57142B2XXX Marqeta Inc. 01.07.2026 Tausch 4:1
CA8765111064 Trekor Metals Ltd. 30.06.2026 CA89472Y1XXX Trekor Metals Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
US14986C1027 CBAK Energy Technology Inc. 30.06.2026 KYG200801XXX CBAK Energy Technology Ltd. 01.07.2026 Tausch 1:1
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