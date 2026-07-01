© Foto: DALL-EIst Coca Cola noch die Cashcow im Konzern? Mittlerweile sind Zero Sugar, Protein, Prebiotics, Energy und Hydration die Bereiche, die stark anziehen. Welche Konzern sind am besten auf den Wandel zu Wellness vorbereitet? Die gute alte Cola verschwindet nicht. Sie bekommt nur Konkurrenz im eigenen Kühlschrank. Was früher klar nach Zucker, Koffein und Markenmacht schmeckte, trifft immer weniger den Geschmack der Kunden. Zero Sugar, Protein, Prebiotics, Elektrolyten und Wellness steigen immer mehr in der Gunst der Verbraucher. Die großen Getränkekonzerne wissen: Die Klassiker bleiben Gewinnmaschinen. Doch das Wachstum entsteht immer öfter dort, wo Verbraucher ein besseres Gewissen mitkaufen. Wir …
Enthaltene Werte: US1912161007,US7134481081,US15118V2079,US61174X1090,US49271V1008Den vollständigen Artikel lesen
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