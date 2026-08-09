Monster Beverage hat im zweiten Quartal 2026 erstmals die Marke von 2,5 Milliarden Dollar beim Quartalsumsatz geknackt. Trotzdem ist die Aktie nach der Zahlenvorlage unter die Räder gekommen. Es ging um über 4% abwärts. An der Wall Street wird bei hoch bewerteten Wachstumsaktien eben Perfektion erwartet. Und kleine Schwächen bei der Gewinnmarge reichen aus, um kurzfristig Panik auszulösen. Die Zahlen im Detail: Starkes Wachstum, sinkende MargeTradingKey ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer