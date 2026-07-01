Allschwil - Idorsia hat Roland Wandeler zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt den Posten ab 1. Oktober 2026 von Jean-Paul Clozel, der seit März 2026 nach dem überraschenden Abgang von Srishti Gupta interimistisch an der Spitze steht und Verwaltungsratspräsident bleibt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Ernennung will das Biopharma-Unternehmen die nächste Wachstumsphase vorantreiben und den Wert seines Portfolios besser ausschöpfen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab