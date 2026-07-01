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WKN: 553340 | ISIN: DE0005533400 | Ticker-Symbol: DGR
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30.06.26 | 17:35
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Branche
Immobilien
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Dow Jones News
01.07.2026 10:27 Uhr
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PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Sommer-Auktionen und im ersten Halbjahr 2026

DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Sommer-Auktionen und im ersten Halbjahr 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Sommer-Auktionen und im ersten Halbjahr 2026

Berlin (pta000/01.07.2026/09:56 UTC+2)

Auf den Sommerauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 317 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 20 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft (Vorjahr 339 Immobilien für EUR 19,2 Mio.). Über 77 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Das zweite Quartal erbrachte damit einen höheren Objektumsatz als das Frühjahrsquartal 2026. 

Deutsche Grundstücksauktionen AG      JUNI 2026     EUR 9.381.605 
Sächsische Grundstücksauktionen AG     MAI / JUNI 2026  EUR 3.807.880 
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG    JUNI 2026     EUR 883.300 
Plettner & Brecht Immobilien GmbH      JUNI 2026     EUR2.338.500 
Westdeutsche Grundstücksauktionen AG    JUNI 2026     EUR 2.925.500 
Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH April - JUNI 2026 EUR 621.664 
Gesamt: Immobilien für                    EUR 19.958.449

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit auf ihren Auktionen im 1. Halbjahr 2026 und im Maklerbereich insgesamt 637 Immobilien für rd. EUR 36,15 Mio. (Vorjahr 630 Objekte für EUR 37,5 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 3,6 % unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Einnahmen lagen bei EUR 3,55 Mio., das sind 7,5 % weniger als im Vorjahr.

Insgesamt wurden 80 % aller im 1. Halbjahr 2026 aufgerufenen Objekte verkauft (Vorjahr 80,3 %). Trotz weiterhin solider Nachfrage zeigt sich aktuell eine spürbare Zurückhaltung auf Käuferseite, bedingt durch die jüngsten geopolitischen Spannungen im Golfraum und die daraus resultierende wirtschaftliche Unsicherheit. Wir gehen von einer langsamen, aber stetigen Markterholung im 2. Halbjahr aus, insbesondere eine Normalisierung von Energiepreisen und Zinsen könnte den Markt spürbar beleben. Die Einlieferungen für die Herbstauktionen haben bereits begonnen.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

(Ende)

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Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Powels 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        SPowels@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart 
Weitere        Xetra 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782892560433 ]

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(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 03:56 ET (07:56 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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