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Immobilien
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Dow Jones News
30.03.2026 16:45 Uhr
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PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen zeigen uneinheitlichen Trend

DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen zeigen uneinheitlichen Trend

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen zeigen uneinheitlichen Trend

Berlin (pta000/30.03.2026/16:12 UTC+2)

Auf den gerade abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 320 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 16,15 Mio. verkauft.

Es gab bei den Frühjahrsauktionen insgesamt keinen eindeutigen Trend. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG und die Norddeutscher Grundstücksauktionen AG konnten ihren Objekt- oder den Aufgeldumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Die anderen Tochtergesellschaften lagen auf oder geringfügig unter dem Vorjahresniveau, während bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG ein Rückgang der Umsätze zu verzeichnen war.

Für die gesamte Gruppe lag das erste Quartal beim Objekt- und beim Aufgeldumsatz unter den Ergebnissen des 1. Quartals des Vorjahres.

Im Einzelnen: 

Deutsche Grundstücksauktionen AG      März 2026    EUR 5.619.500 
Sächsische Grundstücksauktionen AG     März 2026    EUR 5.141.250 
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG    März 2026    EUR 1.506.800 
Plettner & Brecht Immobilien GmbH      März 2026    EUR 2.249.100 
Westdeutsche Grundstücksauktionen AG    März 2026    EUR 1.097.500 
Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan. - März 2026 EUR 542.692 
Gesamt Immobilien für                    EUR 16.156.842

Insgesamt ging der Objektumsatz gegenüber dem Vorjahr damit um rd. 12 % zurück. Die erzielten Netto-Einnahmen lagen mit rd. EUR 1,77 Mio. nur rd. 2,5 % unter Vorjahresniveau (EUR 1,82 Mio).

Die Verkaufsquote (83 % nach 79,5 % im Vorjahr) hat sich positiv entwickelt und ein hohes Niveau erreicht. Große Nachfrage besteht weiterhin vor allem bei niedrigpreisigen Immobilienangeboten.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

(Ende)

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Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Powels 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        SPowels@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774879920623 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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