DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen zeigen uneinheitlichen Trend

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Frühjahrsauktionen zeigen uneinheitlichen Trend

Berlin (pta000/30.03.2026/16:12 UTC+2)

Auf den gerade abgeschlossenen Frühjahrsauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 320 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 16,15 Mio. verkauft.

Es gab bei den Frühjahrsauktionen insgesamt keinen eindeutigen Trend. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG und die Norddeutscher Grundstücksauktionen AG konnten ihren Objekt- oder den Aufgeldumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Die anderen Tochtergesellschaften lagen auf oder geringfügig unter dem Vorjahresniveau, während bei der Deutschen Grundstücksauktionen AG ein Rückgang der Umsätze zu verzeichnen war.

Für die gesamte Gruppe lag das erste Quartal beim Objekt- und beim Aufgeldumsatz unter den Ergebnissen des 1. Quartals des Vorjahres.

Im Einzelnen:

Deutsche Grundstücksauktionen AG März 2026 EUR 5.619.500 Sächsische Grundstücksauktionen AG März 2026 EUR 5.141.250 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG März 2026 EUR 1.506.800 Plettner & Brecht Immobilien GmbH März 2026 EUR 2.249.100 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG März 2026 EUR 1.097.500 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Jan. - März 2026 EUR 542.692 Gesamt Immobilien für EUR 16.156.842

Insgesamt ging der Objektumsatz gegenüber dem Vorjahr damit um rd. 12 % zurück. Die erzielten Netto-Einnahmen lagen mit rd. EUR 1,77 Mio. nur rd. 2,5 % unter Vorjahresniveau (EUR 1,82 Mio).

Die Verkaufsquote (83 % nach 79,5 % im Vorjahr) hat sich positiv entwickelt und ein hohes Niveau erreicht. Große Nachfrage besteht weiterhin vor allem bei niedrigpreisigen Immobilienangeboten.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

(Ende)

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Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 30, 2026 10:12 ET (14:12 GMT)