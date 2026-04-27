DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Sonderbelastungen führen zu einem negativen Jahresergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Sonderbelastungen führen zu einem negativen Jahresergebnis

Berlin (pta000/27.04.2026/15:47 UTC+2)

Im Geschäftsjahr 2025 haben die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld den Objektumsatz der gesamten Gruppe auf rd. EUR 90,9 Mio. steigern können und damit den Vorjahreswert (EUR 73,9 Mio.) und auch den Zielwert von EUR 80 Mio. klar übertroffen. Die bereinigten Nettoeinnahmen der Gruppe konnten um über 8 % gesteigert werden und lagen bei rd. EUR 8,05 Mio. nach EUR 7,43 Mio. im Vorjahr.

Im Nachlauf der Immobilienkrise der Jahre 2023/2024 führten erheblich gestiegene, notwendige Ausbuchungen und Wertberichtigungen auf Forderungen (insgesamt rd. EUR 671.000 nach EUR 244.000 im Vorjahr) zu einer signifikanten Ergebnisbelastung.

Zwar konnte das Jahresergebnis deutlich verbessert werden, fiel aber mit EUR -286.351,70 erneut negativ aus. Der Jahresfehlbetrag im Vorjahr lag bei EUR 421.615,74.

Der Aufsichtsrat hat bei der heutigen Frühjahrs-Sitzung den Jahresabschluss gebilligt und festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Hauptversammlung am 30. Juni 2026 ab 10.30 Uhr als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

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Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Weitere Xetra Handelsplätze:

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April 27, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)