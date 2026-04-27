Anzeige
Mehr »
Montag, 27.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der AI-Boom braucht günstigen Strom - Diese Aktie hat ihn
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 553340 | ISIN: DE0005533400 | Ticker-Symbol: DGR
Xetra
27.04.26 | 16:34
6,000 Euro
-2,44 % -0,150
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,8506,15016:50
Dow Jones News
27.04.2026 16:21 Uhr
177 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Sonderbelastungen führen zu einem negativen Jahresergebnis

DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Sonderbelastungen führen zu einem negativen Jahresergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Sonderbelastungen führen zu einem negativen Jahresergebnis

Berlin (pta000/27.04.2026/15:47 UTC+2)

Im Geschäftsjahr 2025 haben die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld den Objektumsatz der gesamten Gruppe auf rd. EUR 90,9 Mio. steigern können und damit den Vorjahreswert (EUR 73,9 Mio.) und auch den Zielwert von EUR 80 Mio. klar übertroffen. Die bereinigten Nettoeinnahmen der Gruppe konnten um über 8 % gesteigert werden und lagen bei rd. EUR 8,05 Mio. nach EUR 7,43 Mio. im Vorjahr.

Im Nachlauf der Immobilienkrise der Jahre 2023/2024 führten erheblich gestiegene, notwendige Ausbuchungen und Wertberichtigungen auf Forderungen (insgesamt rd. EUR 671.000 nach EUR 244.000 im Vorjahr) zu einer signifikanten Ergebnisbelastung.

Zwar konnte das Jahresergebnis deutlich verbessert werden, fiel aber mit EUR -286.351,70 erneut negativ aus. Der Jahresfehlbetrag im Vorjahr lag bei EUR 421.615,74.

Der Aufsichtsrat hat bei der heutigen Frühjahrs-Sitzung den Jahresabschluss gebilligt und festgestellt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Hauptversammlung am 30. Juni 2026 ab 10.30 Uhr als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Powels 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        SPowels@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart 
Weitere        Xetra 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777297620505 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.