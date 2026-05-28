Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG



28.05.2026 / 14:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,85 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Operative Erholung setzt sich fort. Positive Marktimpulse unterstützen weiteren Wachstumskurs. Im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2025 haben wir unsere Prognosen für die Deutsche Grundstücksauktionen AG angepasst. Im Geschäftsjahr 2025 setzte sich die operative Erholung der DGA Gruppe weiter fort. Gleichzeitig wurde die vollständige Rückkehr in die Gewinnzone noch nicht erreicht. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir eine Fortsetzung der operativen Erholung. Die Gesellschaft strebt für 2026 einen Objektumsatz von 85,00 Mio. € sowie die Rückkehr in die Gewinnzone an. Nach dem starken Objektumsatz von 90,88 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 liegt diese Zielsetzung zwar leicht unter dem Vorjahresniveau, erscheint aus unserer Sicht jedoch vor dem Hintergrund des weiterhin selektiven Immobilienmarktes konservativ und gut erreichbar. Für unser Modell unterstellen wir einen Objektumsatz von 87,00 Mio. € und damit ein Niveau leicht oberhalb der Unternehmenszielsetzung. Trotz des gegenüber 2025 niedrigeren Objektumsatzes erwarten wir einen Anstieg der bereinigten Nettoeinnahmen auf 9,30 Mio. €. Hintergrund ist, dass die Relation zwischen Objektumsatz und bereinigten Nettoeinnahmen im Geschäftsjahr 2025 mit 8,9 % vergleichsweise niedrig ausfiel. Dies war vor allem auf den Objektmix, größere Einzeltransaktionen sowie die Struktur der vereinnahmten Courtagen zurückzuführen. Für 2026 gehen wir dagegen von einer Normalisierung dieser Quote auf 10,7 % aus. Diese Annahme liegt im Rahmen historisch beobachtbarer Werte und reflektiert einen wieder margenstärkeren Mix aus Auktionsaufgeldern, Nachverkäufen und Maklerprovisionen. Unterstützend wirkt das gruppenweite Einlieferungsvolumen für die Sommerauktionen von knapp 32,00 Mio. €. Dieses Volumen ist als sehr hoch einzustufen und umfasst ein breites Spektrum attraktiver Objekte, darunter ein größeres Miethaus in Berlin mit einem Limit von 4,50 Mio. €, ein leerstehendes Hochhaus mit einem Limit von 3,90 Mio. €, ein Schloss, ein Wasserturm sowie Wassergrundstücke. Positiv ist zudem, dass die Objekte zu marktgerechten und steigerungsfähigen Auktionslimiten eingeworben wurden. Auch die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG verfügt über ein relativ starkes Einlieferungsvolumen von rund 5,00 Mio. €, wobei einzelne Renditeobjekte teilweise zu weniger als dem Zehnfachen der Jahresmiete eingeliefert wurden. Dies spricht für eine verbesserte Preisrealität auf Verkäuferseite und erhöht aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Auktionen. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2026 mit einem Anstieg der bereinigten Netto-Einnahmen auf 9,30 Mio. €. Dies entspricht einem Wachstum von 15,5 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Unsere Prognose liegt damit oberhalb des 2025 erreichten Niveaus, bleibt jedoch angesichts der weiterhin bestehenden Finanzierungsrisiken bewusst moderat. Die Gesellschaft hat operativ bereits eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Entscheidend ist nun, ob sich die attraktive Einlieferungsbasis auch in tatsächlich verkaufte Objekte und vereinnahmte Aufgelder umwandeln lässt. Als wesentliche externe Einflussfaktoren bleiben insbesondere Banken, Finanzierungskonditionen, Energiepreise, Inflation, Zinsen und die allgemeine Marktpsychologie relevant. Die zentrale Unsicherheit bleibt damit weniger die Objektakquisition, sondern die Käuferfinanzierung. Eine Beruhigung der geopolitischen Lage könnte über sinkende Energiepreise, niedrigere Inflationserwartungen und rückläufige Marktzinsen positiv auf die Baufinanzierungskosten wirken. Umgekehrt würde ein anhaltend hohes Zinsniveau oder eine weiterhin zurückhaltende Kreditvergabe der Banken insbesondere bei Gewerbeobjekten die Verkaufs- und Finanzierungsprozesse erschweren. Dennoch sehen wir gute Voraussetzungen für die Rückkehr in die Profitabilität. Die Gesellschaft hat die Vertriebsaktivitäten hochgefahren und verfügt über ein breites, attraktiv bepreistes Einlieferungsportfolio mit guter Nachfrage. Die Sommerauktionen sind dabei ein wichtiger Indikator für die Entwicklung des ersten Halbjahres. Erfolgreiche Auktionen könnten zudem weitere Einlieferungen unterstützen, da sichtbare Verkaufserfolge positive Rückkopplungseffekte auf Verkäuferseite auslösen können. Auf dieser Basis erwarten wir für 2026 einen Jahresüberschuss von 0,54 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2027 gehen wir von einer weiteren Normalisierung des Auktionsgeschäfts aus. Unsere Annahme basiert auf einer stabileren Transaktionsbereitschaft, einer weiter verbesserten Preisfindung zwischen Käufern und Verkäufern sowie der etablierten Marktposition der DGA-Gruppe. Die in den Vorjahren eingeleiteten Kostensenkungen und die geringe Bilanzbindung des Geschäftsmodells sollten bei steigenden Netto-Einnahmen zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung führen. Wir prognostizieren für 2027 bereinigte Netto-Einnahmen von 11,30 Mio. € bei einem Jahresüberschuss von 1,17 Mio. €. Für 2028 unterstellen wir eine Fortsetzung der Erholung, jedoch keine vollständige Rückkehr zu den außergewöhnlich starken Marktbedingungen der Jahre 2020 bis 2022. Vielmehr gehen wir von einer schrittweisen Annäherung an ein normalisiertes Umsatz und Ergebnisniveau aus. Die bereinigten Netto-Einnahmen erwarten wir bei 12,30 Mio. €. Aufgrund der operativen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und einer weiterhin kontrollierten Kostenbasis sollte sich die Ergebnisqualität nochmals verbessern. Für 2028 prognostizieren wir einen Jahresüberschuss von 1,71 Mio. €. Insgesamt erwarten wir für den Prognosezeitraum 2026 bis 2028 eine nachhaltige Rückkehr in die Profitabilität. Wesentliche Treiber sind eine weitere Stabilisierung des Immobilienmarktes, steigende Transaktionsbereitschaft, eine verbesserte Einlieferungsqualität sowie der operative Hebel des Geschäftsmodells. Das aktuelle Einlieferungsportfolio für die Sommerauktionen bestätigt aus unserer Sicht, dass die DGA wieder zunehmend attraktive Objekte zu marktfähigen Startpreisen akquirieren kann.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260527_DGA_ANNO_GJ2025



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Fertigstellung: 28.05.2026 (10:00 Uhr)

Erste Weitergabe: 28.05.2026 (14:00 Uhr)



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