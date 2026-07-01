BMW startet heute die dritte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Sie wird nach eigenen Angaben ein Volumen von bis zu 625 Mio. Euro haben. Im Zuge dessen dürfen noch maximal 44 Mio. Stammaktien erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm dient in erster Linie der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals, aber auch zur Bedienung von Mitarbeiteraktienprogrammen. Insgesamt hat das Aktienrückkaufprogramm ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Mrd. Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein, wobei das Volumen für Vorzugsaktien auf maximal 350 Mio. Euro beschränkt ist. Sämtliche Vorzugsaktien wurden am 30. Juni durch Satzungsänderung in Stammaktien umgewandelt. Die Aktie von BMW liegt heute hauchzart im Plus.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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