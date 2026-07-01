HMS hat seinen ersten IFRS-Jahresbericht veröffentlicht. Eckdaten wurden bereits im April vorab kommuniziert; wichtig ist es, buchhalterische Posten herauszufiltern. Das ausgewiesene EBITDA von 59,4 Mio. EUR umfasst 36,4 Mio. EUR aus der Konsolidierung von Maatla und 3,1 Mio. EUR aus dem Verkauf von Silesian Coal, was zu einem bereinigten EBITDA von 22,4 Mio. EUR führt, das leicht über der neu gefassten Basis für 2024 liegt. Über die Accounting-Effekte hinaus dokumentiert der Bericht die Expansion von HMS in den Bereichen Mining und Marine Fuels. Da sowohl Maatla als auch HRV nun in Produktion sind und die Marine Fuels skaliert werden, ist 2026 das erste Jahr, in dem die neuen Geschäftsfelder die GuV mittragen werden. Wir bestätigen die Kaufempfehlung (BUY) und das Kursziel (PT) von 80,00 EUR; Der Management-Call in der nächsten Woche dürfte Gelegenheit für ein Follow-up bieten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
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