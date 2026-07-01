Mitteilung der HMS Bergbau AG:
Finale Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht - Deutliches Ergebniswachstum und positiver Ausblick- EBITDA auf 60,1 Mio. Euro verdreifacht; Jahresüberschuss auf 54,8 Mio. Euro mehr als vervierfacht - Wichtige strategische Weichenstellungen für weiteres Wachstum vorgenommen - Starkes Wachstum voraus: signifikanter Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis 2026 erwartet - Webcast für Investoren und Medienvertreter am 06. Juli 2026
Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat heute ihre testierten Finanzkennzahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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